Mercato - Kolo Muani échangé par le PSG : «Ce n'est pas à l'ordre du jour», une grosse opération tombe déjà à l’eau !

Cet été, le PSG va devoir s’occuper du cas Randal Kolo Muani. Flop dans la capitale, l’international français a fait son retour après son prêt décevant à Tottenham. La Juventus souhaiterait cependant l’enrôler. Des rumeurs ont notamment fait état d’un potentiel échange avec Jonathan David. Seulement, les Rouge-et-Bleu ne seraient pas intéressés par le buteur canadien.
Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se consacrer à son mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique avec quelques renforts, mais aussi boucler certains départs. Les Rouge-et-Bleu entendent notamment se séparer de Randal Kolo Muani, dont le prêt à Tottenham a été décevant. La Juventus aimerait l’enrôler, et des rumeurs ont fait état d’un possible échange avec Jonathan David. Seulement, le profil du buteur canadien n’intéresserait pas vraiment les pensionnaires de la Ligue 1.
«Paris recherche des joueurs aux profils différents»
« Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'échanges entre le Paris Saint-Germain et la Juventus concernant Jonathan David et Randal Kolo Muani. Le PSG a en effet plusieurs idées pour renforcer son attaque, qui, à mon avis, s'appuient davantage sur des ailiers. Par conséquent, la discussion Kolo Muani-David n'est pas à l'ordre du jour. Je comprends que la Juventus souhaite absolument conclure l'affaire Kolo Muani. Je ne pense pas que Jonathan David soit la solution, car Paris recherche des joueurs aux profils différents » a ainsi révélé Fabrizio Romano.
Le PSG a activé d'autres pistes sur le mercato
Le PSG aurait d’ailleurs activé plusieurs pistes sur le mercato. Le nom de Yan Diomandé (RB Leipzig) est régulièrement revenu ces dernières semaines, à l’instar de celui de Maghnes Akliouche (AS Monaco). Reste maintenant à voir vers quel profil les doubles champions d’Europe se tourneront pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Jonathan David - dont la saison a été plutôt décevante à la Juventus (8 buts et 5 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues) - ne serait en revanche pas une option pour le PSG.