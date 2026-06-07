Mercato - Kolo Muani échangé par le PSG : «Ce n'est pas à l'ordre du jour», une grosse opération tombe déjà à l’eau !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG va devoir s’occuper du cas Randal Kolo Muani. Flop dans la capitale, l’international français a fait son retour après son prêt décevant à Tottenham. La Juventus souhaiterait cependant l’enrôler. Des rumeurs ont notamment fait état d’un potentiel échange avec Jonathan David. Seulement, les Rouge-et-Bleu ne seraient pas intéressés par le buteur canadien.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se consacrer à son mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique avec quelques renforts, mais aussi boucler certains départs. Les Rouge-et-Bleu entendent notamment se séparer de Randal Kolo Muani, dont le prêt à Tottenham a été décevant. La Juventus aimerait l’enrôler, et des rumeurs ont fait état d’un possible échange avec Jonathan David. Seulement, le profil du buteur canadien n’intéresserait pas vraiment les pensionnaires de la Ligue 1.

«Paris recherche des joueurs aux profils différents» « Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'échanges entre le Paris Saint-Germain et la Juventus concernant Jonathan David et Randal Kolo Muani. Le PSG a en effet plusieurs idées pour renforcer son attaque, qui, à mon avis, s'appuient davantage sur des ailiers. Par conséquent, la discussion Kolo Muani-David n'est pas à l'ordre du jour. Je comprends que la Juventus souhaite absolument conclure l'affaire Kolo Muani. Je ne pense pas que Jonathan David soit la solution, car Paris recherche des joueurs aux profils différents » a ainsi révélé Fabrizio Romano.