OM : Le coup de chance qui risque de faire enrager les Marseillais

Axel Cornic

La chance ne sourit pas vraiment à l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Une semaine après la défaite face au FC Lorient, les hommes d’Habib Beye ont vu la victoire leur échapper en toute fin de rencontre face à l’OGC Nice (1-1), avec deux anciens Marseillais qui n’ont d’ailleurs pas hésité à enfoncer le clou.

La Ligue des Champions s’éloigne doucement mais surement pour l’OM, qui est en train de vivre une fin de saison cauchemardesque. Abonnés au podium, les Marseillais pointent désormais à la sixième place et seul un miracle pourrait les sauver. Mais pour le moment la chance ne semble pas vraiment être de leur côté...

OM - Greenwood : La punition a fini par tomber après des tensions avec Habib Beye https://t.co/oelP8glp3y — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Il y a faute de Mmadi pour moi, c’est incontestable » Face à l’OGC Nice, c’est une prestation assez decevante, mais tout de même une victoire qui semblait se dessiner pour l’OM. C’était sans compter sur Jonathan Clauss, ancien de la maison, qui a réussi à se procurer un penalty après la faute du très jeune Tadjidine Mmadi. « Sur la première action, après avoir revu les images, il y a faute de Mmadi pour moi, c’est incontestable » a expliqué le latéral droit niçois, de passage en zone mixte après la rencontre.