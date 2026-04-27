Elye Wahi : La revanche qu'on n'a pas vu venir à l'OM

Axel Cornic

Gros coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui perd encore des points dans la course à la qualification en Ligue des Champions avec son match nul face à l’OGC Nice (1-1). Et ça a un gout assez spécial, puisque la victoire leur a tendu les bras jusqu’en toute fin de match... avant qu’Elye Wahi ne vienne crucifier les Marseillais.

Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Après la défaite face au FC Lorient (2-0), à Marseille on a passé la semaine à faire monter la pression avant le sprint finale en Ligue 1. Mais ça commence très mal, puisque l’OM a encore perdu des précieux points, avec le nul concédé à domicile face à l’OGC Nice.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Je suis triste, mais cela nous est arrivé plusieurs fois cette saison... » En marge de la rencontre, les visages étaient évidemment fermés coté Marseille, avec notamment Géronimo Rulli. « Je suis triste, mais cela nous est arrivé plusieurs fois cette saison... L'état d'esprit, de la première à la dernière minute, a été le bon. On ne peut rien dire sur la mentalité » a expliqué le gardien de l’OM, dans des propos rapportés par La Provence. « Mais le foot, c'est comme ça. Cette saison est très, très dure pour nous, mais on ne peut pas baisser les bras ».