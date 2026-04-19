L'OM coule : Geronimo Rulli en plein doute pour la suite...

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM avait la possibilité de grimper sur le podium de Ligue 1 en cas de victoire contre le FC Lorient. Malheureusement, les partenaires de Mason Greenwood n’ont pas réussi à s’imposer et ils se sont même inclinés 2-0 contre les Merlus. Après la rencontre, Geronimo Rulli s’est montré très pessimiste concernant la troisième place en championnat.

La pelouse du Moustoir n’a pas réussi à l’OM ce samedi. En déplacement du côté de Lorient, les Marseillais se sont montrés peu inspirés et ils ont concédé une défaite logique face aux Merlus (2-0). Un énorme coup dur pour les joueurs de Habib Beye qui auraient pu reprendre la troisième place de Ligue 1 à Lille en cas de succès.

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C'est un ancien de la maison qui fait sombrer les Marseillais : 2-0 pour Lorient ! pic.twitter.com/vdghh6QRHj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

« C'est mérité de perdre la troisième place » Après la rencontre, Geronimo Rulli s’est présenté au micro de beIN SPORTS et il a livré un constat lucide sur la nouvelle contre-performance marseillaise. Selon le portier argentin, le club phocéen ne méritait rien du tout et l’espoir de monter sur le podium à la fin de la saison s’éloigne de plus en plus. « Un manque de caractère ? Oui, c’est ça. Je voudrais dire mille choses maintenant. Je suis triste. C'est mérité de perdre la troisième place. Avec aussi peu d'engagement, on ne peut pas être sur le podium. Si on continue à jouer comme aujourd'hui, on n'y sera pas. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain : Lorient. Je les félicite. Nous, on a rien mérité, rien de rien. Cette saison, on a fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne sais pas ce qu'on peut faire maintenant. »