«Mais quelle honte» : Ça vire au «fiasco» à l’OM, Daniel Riolo craque sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM se rendait sur la pelouse du FC Lorient avec la volonté de repartir avec les trois points. Malheureusement, c’est loupé pour les Marseillais qui se sont complètement loupés et qui se sont inclinés 2-0. Devant sa télévision, Daniel Riolo a halluciné face à la prestation des hommes de Habib Beye et il l’a fait savoir.

Le 10 avril dernier, l’OM mettait non sans mal fin à une série de deux défaites de suite en s’imposant 3-1 contre le FC Metz au Vélodrome. Ce samedi, face au FC Lorient, les Marseillais sont retombés dans leurs travers et ils ont concédé une nouvelle défaite, sur le score de 2-0. Panos Katseris a dégainé le premier avant que Bamba Dieng ne fasse lui aussi trembler les filets, face à son ancien club.

L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 18, 2026

Daniel Riolo hallucine Forcément, la très mauvaise performance de l’OM a fait réagir, à commencer par Daniel Riolo qui s’est exprimé sur X. Présent devant sa télévision, le consultant de RMC Sport a complètement halluciné : « Mais c’est sérieux l’OM ? Sans déconner … mais quelle honte ! Mais avec un tel niveau même la Conf League ça mérite pas ! » Très remonté, le journaliste ne s’est pas arrêté là. « L’OM peut difficilement faire pire … prestation horrible. Tous responsables de ce fiasco… c’est même une insulte à leurs supporters d’être aussi peu investis. Mauvais c’est difficile à accepter … 0 engagement 0 envie c’est minable … »