«Effroyables», Walid Acherchour allume Habb Beye et ses compositions «incompréhensibles» à l'OM

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Lorient en Ligue 1 et les Marseillais se sont inclinés 2-0. Présent devant sa télévision, Walid Acherchour n’a pas du tout apprécié la prestation du club phocéen et il a notamment tiré à boulets rouges sur Habib Beye et ses compositions d’équipe qu’il trouve incompréhensibles.

La fin de saison de l’OM est très tendue. Le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 à jouer et il souhaite terminer sur le podium pour obtenir une qualification directe pour la Ligue des champions. Les Marseillais avaient d’ailleurs la possibilité de reprendre la troisième place à Lille ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de Lorient, mais les hommes de Habib Beye se sont inclinés 2-0 grâce à des réalisations de Panos Karseris et de l’ancien olympien Bamba Dieng.

Beye ok la communication et les analyses mais malheureusement il y a des matchs. Il y a en a eu 9.. hormis Monaco et des séquences contre Lyon à l’énergie, avec toute la bienveillance du monde le contenu des matchs sont effroyables avec des compos incompréhensibles. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 18, 2026

« Des compos incompréhensibles » Ce samedi, Walid Acherchour était devant le match de l’OM et il avait des choses à dire. Sur son compte X, le consultant a fortement critiqué Habib Beye et il lui a notamment reproché ses compositions jugées comme étant incompréhensibles. « Beye ok la communication et les analyses mais malheureusement il y a des matchs. Il y a en a eu 9.. hormis Monaco et des séquences contre Lyon à l’énergie, avec toute la bienveillance du monde le contenu des matchs sont effroyables avec des compos incompréhensibles. » Face aux Merlus, le technicien de 48 ans avait décidé d’évoluer en 3-4-3 avec notamment cinq joueurs offensifs d’entrée.