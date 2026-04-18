«Effroyables», Walid Acherchour allume Habb Beye et ses compositions «incompréhensibles» à l'OM

Ce samedi, l’OM se déplaçait sur la pelouse de Lorient en Ligue 1 et les Marseillais se sont inclinés 2-0. Présent devant sa télévision, Walid Acherchour n’a pas du tout apprécié la prestation du club phocéen et il a notamment tiré à boulets rouges sur Habib Beye et ses compositions d’équipe qu’il trouve incompréhensibles.
La fin de saison de l’OM est très tendue. Le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 à jouer et il souhaite terminer sur le podium pour obtenir une qualification directe pour la Ligue des champions. Les Marseillais avaient d’ailleurs la possibilité de reprendre la troisième place à Lille ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de Lorient, mais les hommes de Habib Beye se sont inclinés 2-0 grâce à des réalisations de Panos Karseris et de l’ancien olympien Bamba Dieng.
« Des compos incompréhensibles »
Ce samedi, Walid Acherchour était devant le match de l’OM et il avait des choses à dire. Sur son compte X, le consultant a fortement critiqué Habib Beye et il lui a notamment reproché ses compositions jugées comme étant incompréhensibles. « Beye ok la communication et les analyses mais malheureusement il y a des matchs. Il y a en a eu 9.. hormis Monaco et des séquences contre Lyon à l’énergie, avec toute la bienveillance du monde le contenu des matchs sont effroyables avec des compos incompréhensibles. » Face aux Merlus, le technicien de 48 ans avait décidé d’évoluer en 3-4-3 avec notamment cinq joueurs offensifs d’entrée.
Rebond attendu contre Nice
Avec cette nouvelle défaite contre Lorient, l’OM pourrait se faire doubler par l’OL et Rennes au classement si ces deux équipes viennent à s’imposer ce week-end, respectivement contre le PSG et Strasbourg. Marseille va donc devoir cravacher dans cette fin de saison et il ne reste plus que quatre matchs aux hommes de Habib Beye. Le club phocéen devra réagir dès la prochaine journée lors de la réception de l’OGC Nice au Vélodrome, le 26 avril.