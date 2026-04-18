José Mourinho au Real Madrid ? «Personne ne me veut», cet échange hilarant avec un journaliste

Alexis Brunet

Prochainement, le Real Madrid pourrait bien changer de coach car les Madrilènes se dirigent tout droit vers une saison blanche. Présent en conférence de presse ce samedi, José Mourinho a été interrogé sur un possible départ du Benfica Lisbonne et surtout une arrivée à Madrid. Cela a donné lieu à un échange hilarant entre l’entraîneur et un journaliste.

L’élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich pourrait coûter très cher à Alvaro Arbeloa. L’entraîneur du Real Madrid est plus que jamais sur la sellette, car la Casa Blanca se dirige vraisemblablement vers une saison blanche. Déjà éliminés de la Coupe du Roi, les coéquipiers de Vinicius sont également distancés en Liga où ils accusent neuf points de retard sur le leader, le FC Barcelone.

🇵🇹 José Mourinho en réponse à un journaliste qui l'interroge concernant les rumeurs d'un départ du Benfica :



"Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ?"



🎙️ Journaliste : "Oui je peux le confirmer car personne ne me veut !"



😭😭😭😭pic.twitter.com/kt6cwitCfK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 18, 2026

Mourinho de retour au Real Madrid ? Le Real Madrid commence donc à sonder le marché des entraîneurs et ce samedi c’est José Mourinho qui a été interrogé par un journaliste sur un possible départ du Benfica Lisbonne et donc un retour au sein de la Casa Blanca. Le Portugais a alors répondu à son interlocuteur en lui demandant : « Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ? » Le journaliste ne s’est pas laissé démonter et a alors déclaré : « Oui je peux le confirmer car personne ne me veut ! » Une réponse qui a surpris le Special One et qui l’a surtout beaucoup fait rire.