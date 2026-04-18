PSG : Le plan de Luis Enrique avant le Bayern Munich !

Alexis Brunet

Dans quelques jours, le PSG défiera le Bayern Munich au Parc des princes en demi-finale aller de Ligue des champions. Avant ce match ô combien important, Luis Enrique ne veut prendre aucun risque et il accorde donc une importance toute particulière aux soins pour certains joueurs comme Marquinhos ou bien encore Joao Neves.

Après avoir triomphé de Liverpool en quart de finale de Ligue des champions, le PSG a hérité d’un autre gros morceau pour sa demi-finale. Le club de la capitale devra se défaire du Bayern Munich s’il veut se qualifier pour la grande finale à Budapest et ainsi possiblement signer un hypothétique doublé. Le match aller aura lieu au Parc des princes le 28 avril et il faudra patienter jusqu’au 6 mai pour le retour qui se tiendra donc à l’Allianz Arena.

🗣️🧤 Jérôme Alonzo : "Safonov est en train de me bluffer. Pour l'instant, il nous fait une Donnarumma. Si Safonov garde ce niveau là, ça pourrait sentir mauvais pour Lucas Chevalier au PSG." pic.twitter.com/BuLxHw7TJG — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 15, 2026

Luis Enrique veut des joueurs en pleine forme contre le Bayern Munich Avant d’affronter le Bayern Munich, le PSG aura trois matchs de Ligue 1 à disputer contre Lyon, Nantes et Angers. Luis Enrique espère donc bien gérer ces rencontres, mais surtout ne pas avoir de blessés. Selon les informations de RMC Sport, le coach espagnol veut que son équipe arrive à 100% contre les Bavarois et c’est pour cela que Joao Neves serait donc resté davantage de temps aux soins ce samedi. Un traitement que devrait recevoir également Marquinhos, qui a été décisif contre Liverpool et qui pourrait donc un peu souffler.