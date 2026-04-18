OL : Le plan pour «contrarier le PSG» est révélé, le match est lancé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant de retrouver le Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, le PSG doit négocier 3 rendez-vous en Ligue 1. Cela commence par ce week-end avec un duel face à l'OL, qui vise également le podium final. Lyon, en difficulté ces dernières semaines, vient de retrouver le chemin de la victoire et en conférence de presse, Paulo Fonseca s'est confié sur les clés du match qui pourrait voir son équipe triompher.

Toujours aussi impressionnant en Ligue des champions, le PSG brille un peu moins en Ligue 1 cette année. Pas mal d'équipes ont réussi à tenir tête aux champions d'Europe et l'OL en fait partie puisque lors du match aller, les Lyonnais ne s'étaient inclinés que 3-2 après un but de Joao Neves à la 95ème minute. Pour Paulo Fonseca, qui souhaite redonner une bonne dynamique à son équipe, le défi est grand mais largement réalisable.

PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé https://t.co/aNpzB1UatM — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Paulo Fonseca dévoile son plan pour le PSG Dimanche, le PSG va clore la 29ème journée de Ligue 1 avec ce match face à l'OL au Parc des Princes. Lyon, actuellement 5ème, n'est qu'à 2 points du troisième Lille. « On a fait un bon match (Ndlr, il évoque le match aller) à la maison, on avait beaucoup de blessures, mais un bon match défensivement et offensivement. Je pense que le premier objectif est de savoir que ce sera dur, mais il faudra bien défendre avant tout. C'est une équipe qui a beaucoup de mobilité, mais on doit bien défendre pour après avoir des possibilités d'attaquer avec qualité. On a beaucoup travaillé défensivement pour contrarier les qualités individuelles et la mobilité du PSG » déclare Paulo Fonseca en conférence de presse.