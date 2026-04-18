OL : Le plan pour «contrarier le PSG» est révélé, le match est lancé !

Avant de retrouver le Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, le PSG doit négocier 3 rendez-vous en Ligue 1. Cela commence par ce week-end avec un duel face à l'OL, qui vise également le podium final. Lyon, en difficulté ces dernières semaines, vient de retrouver le chemin de la victoire et en conférence de presse, Paulo Fonseca s'est confié sur les clés du match qui pourrait voir son équipe triompher.
Toujours aussi impressionnant en Ligue des champions, le PSG brille un peu moins en Ligue 1 cette année. Pas mal d'équipes ont réussi à tenir tête aux champions d'Europe et l'OL en fait partie puisque lors du match aller, les Lyonnais ne s'étaient inclinés que 3-2 après un but de Joao Neves à la 95ème minute. Pour Paulo Fonseca, qui souhaite redonner une bonne dynamique à son équipe, le défi est grand mais largement réalisable.
Paulo Fonseca dévoile son plan pour le PSG
Dimanche, le PSG va clore la 29ème journée de Ligue 1 avec ce match face à l'OL au Parc des Princes. Lyon, actuellement 5ème, n'est qu'à 2 points du troisième Lille. « On a fait un bon match (Ndlr, il évoque le match aller) à la maison, on avait beaucoup de blessures, mais un bon match défensivement et offensivement. Je pense que le premier objectif est de savoir que ce sera dur, mais il faudra bien défendre avant tout. C'est une équipe qui a beaucoup de mobilité, mais on doit bien défendre pour après avoir des possibilités d'attaquer avec qualité. On a beaucoup travaillé défensivement pour contrarier les qualités individuelles et la mobilité du PSG » déclare Paulo Fonseca en conférence de presse.
Le PSG sous pression ?
Du côté du PSG, le titre de champion de France n'est pas encore assuré. Vendredi, le RC Lens s'est fait très peur en étant mené 2-0 par Toulouse au bout d'un quart d'heure de jeu. En supériorité numérique, ils ont fini par s'imposer et reviennent à une longueur du PSG avant ce match face à l'OL. De quoi rajouter une certaine pression sur les épaules du club de la capitale ? Il faut aussi rappeler que les Parisiens comptent actuellement deux matches de retard.