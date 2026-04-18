PSG : «Le joueur le plus important de l’équipe pour Luis Enrique» est sur le banc ?

Au PSG, il y a des tauliers sur le terrain qui semblent être à ce jour indéboulonnables. C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé, de Vitinha, d'Achraf Hakimi ou encore de Nuno Mendes pour ne citer qu'eux. Cependant, de par ce qu'il apporte comme énergie dans le vestiaire malgré sa situation personnelle, Gonçalo Ramos est le plus important du groupe de Luis Enrique d'après Pedro Miguel Pauleta.
Le Paris Saint-Germain est devenu un véritable rouleau compresseur depuis un an. Le déclic semble avoir eu lieu en janvier 2025 lors de la victoire en saison régulière de Ligue des champions face à Manchester City (4-2). Et depuis, peu de clubs ont réussi à trouver la parade à la méthode Luis Enrique sur la scène continentale. Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe et c'est le collectif qui prime, ceux qui sont sur le terrain, mais surtout en dehors selon Pedro Miguel Pauleta.
«Quand tu as un joueur comme Gonçalo Ramos qui joue 10, 15, 20 minutes avec la performance qu’il a, son sourire, son travail»
Gonçalo Ramos en est le parfait exemple d'après l'ancien attaquant aux 109 buts pour le PSG. Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, le Portugais ne traîne pas du tout son spleen, au contraire. Ce qui fait de lui un atout considérable pour Luis Enrique au point de faire de lui son joueur le plus important. « Avant on nous disait ‘deux ou trois Brésiliens, c’est déjà trop’. Mais c’est vrai que ce n’est pas normal d’avoir quatre joueurs d’un même pays avec cette qualité. Quand tu as un joueur comme Gonçalo Ramos qui joue 10, 15, 20 minutes avec la performance qu’il a, son sourire, son travail, à chaque fois qu’il entre sur le terrain. C’est 10 minutes, 5 minutes, parfois il n’entre même pas et malgré tout il travaille. Ça pour un entraîneur et Luis Enrique l’a dit la semaine dernière, c’est incroyable, c’est le joueur le plus important de l’équipe. C’est un grand joueur, qui est toujours content et prêt à aider l’équipe, toujours avec l’esprit d’équipe et ça c’est un travail du club, du directeur sportif et de l’entraîneur ». a confié Pauleta à Ici Paris.
Ramos aux abonnés absents contre Liverpool, à l'aller comme au retour
Pour conforter les dires de Pedro Miguel Pauleta, il n'y a qu'à s'attarder sur la double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Gonçalo Ramos n'a pas disputé la moindre minute. Et au tour précédent contre Chelsea (3-0), le Portugais n'avait eu que 25 minutes à se mettre sous la dent à Stamford Bridge. Peu, mais pas de quoi créer une atmosphère nauséabonde.