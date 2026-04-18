PSG : «Le joueur le plus important de l’équipe pour Luis Enrique» est sur le banc ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, il y a des tauliers sur le terrain qui semblent être à ce jour indéboulonnables. C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé, de Vitinha, d'Achraf Hakimi ou encore de Nuno Mendes pour ne citer qu'eux. Cependant, de par ce qu'il apporte comme énergie dans le vestiaire malgré sa situation personnelle, Gonçalo Ramos est le plus important du groupe de Luis Enrique d'après Pedro Miguel Pauleta.

Le Paris Saint-Germain est devenu un véritable rouleau compresseur depuis un an. Le déclic semble avoir eu lieu en janvier 2025 lors de la victoire en saison régulière de Ligue des champions face à Manchester City (4-2). Et depuis, peu de clubs ont réussi à trouver la parade à la méthode Luis Enrique sur la scène continentale. Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe et c'est le collectif qui prime, ceux qui sont sur le terrain, mais surtout en dehors selon Pedro Miguel Pauleta.

⚽ João Neves, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos ? "Ce ne sont pas des joueurs stars, mais ils aiment le foot et ce sont des mecs en or", salue Pauleta, invité exceptionnel de "100% PSG, le mag" @PSG_inside @piapiaclemens pic.twitter.com/mNqDUUptJY — ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) April 17, 2026

«Quand tu as un joueur comme Gonçalo Ramos qui joue 10, 15, 20 minutes avec la performance qu’il a, son sourire, son travail» Gonçalo Ramos en est le parfait exemple d'après l'ancien attaquant aux 109 buts pour le PSG. Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, le Portugais ne traîne pas du tout son spleen, au contraire. Ce qui fait de lui un atout considérable pour Luis Enrique au point de faire de lui son joueur le plus important. « Avant on nous disait ‘deux ou trois Brésiliens, c’est déjà trop’. Mais c’est vrai que ce n’est pas normal d’avoir quatre joueurs d’un même pays avec cette qualité. Quand tu as un joueur comme Gonçalo Ramos qui joue 10, 15, 20 minutes avec la performance qu’il a, son sourire, son travail, à chaque fois qu’il entre sur le terrain. C’est 10 minutes, 5 minutes, parfois il n’entre même pas et malgré tout il travaille. Ça pour un entraîneur et Luis Enrique l’a dit la semaine dernière, c’est incroyable, c’est le joueur le plus important de l’équipe. C’est un grand joueur, qui est toujours content et prêt à aider l’équipe, toujours avec l’esprit d’équipe et ça c’est un travail du club, du directeur sportif et de l’entraîneur ». a confié Pauleta à Ici Paris.