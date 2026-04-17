«Le défi le plus difficile qui soit» : Le Bayern Munich lance déjà le choc contre le PSG en Ligue des champions !

Pierrick Levallet

Le PSG connaît son prochain adversaire en Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera le Bayern Munich, bourreau du Real Madrid en quart de finale. Les pensionnaires de la Bundesliga ont d’ailleurs déjà lancé le choc face aux Rouge-et-Bleu, alors que le match aller ne se tiendra que le 28 avril prochain.

Après avoir battu Liverpool en quart de finale, le PSG sait quel adversaire il retrouvera dans le dernier carré de la Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera le Bayern Munich, qui a fait tomber le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mercredi soir. Les pensionnaires de la Bundesliga ont d’ailleurs déjà lancé le choc face aux champions d’Europe en titre, alors que le match aller au Parc des Princes n’aura lieu que le mardi 28 avril prochain.

«Profitez bien…», les supporters du PSG reçoivent un avertissement pour l’avenir ! https://t.co/Hb5uBSSeUg — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Si quelqu’un est favori, c’est bien le Paris Saint-Germain» « Il n’y a que des matchs difficiles, nous n’avons pas le luxe pour l’instant de décider si Paris est plus compliqué que le Real Madrid. Mais je pense que c’est tout simplement le défi le plus difficile qui soit, et il faudra absolument tout donner pour remporter ces matchs. Mais la conviction que nous pouvons y arriver est évidemment présente » a en effet expliqué Vincent Kompany en conférence de presse, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « Nous sommes l’un des outsiders. Ils ont gagné deux fois (en quarts contre Liverpool, NDLR) et sont les gagnants de l’an dernier. Si quelqu’un est favori, c’est bien le Paris Saint-Germain » a ajouté Jan-Christian Dreesen, président du Bayern Munich.