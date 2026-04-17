PSG - Le Bayern Munich changera d’entraîneur à Paris : L’annonce officielle, «nous allons y penser dans les prochains jours»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un carton jaune qui fait basculer ses demi-finales de Ligue des champions contre le PSG. Sanctionné mercredi soir pendant la victoire du Bayern Munich face au Real Madrid (4-3), Vincent Kompany ne pourra pas prendre place dans sa zone technique le 28 avril prochain pour la première manche de la double confrontation à Paris. L'entraîneur a fait une annonce à ce sujet.

« J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol. J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça ». Après la victoire rocambolesque du Bayern Munich au cours de la réception du Real Madrid à l'Allianz Arena pour le compte du quart de finale retour de Ligue des champions (4-3), son entraîneur Vincent Kompany ne dissimulait pas son incompréhension quant au carton jaune dont il a écopé pour une discussion avec son défenseur Josip Stanisic.

Vincent Kompany on which one of his assistants will officially replace him at the Parc des Princes: "We'll think about it in the next few days. But I'm not worried. It's the players who decide the game"



Manuel Neuer: "It's one of those situations that doesn't affect us players… pic.twitter.com/pNVqqzxuAf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 16, 2026

«Je ne m'inquiète pas. Ce sont les joueurs qui décident du sort du match» Résultat ? Vincent Kompany sera suspendu pour la demi-finale aller de C1 le 28 avril prochain au Parc des princes. Un déplacement à Paris qu'il ne pourra pas faire en tant qu'entraîneur principal, mais un membre de son staff prendra sa place. Qui ça ? Le principal concerné n'a pas voulu vendre la mèche mercredi soir pour le média Abendzeitung. « Nous allons y penser dans les prochains jours. Mais je ne m'inquiète pas. Ce sont les joueurs qui décident du sort du match ».