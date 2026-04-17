PSG - Le Bayern Munich changera d’entraîneur à Paris : L’annonce officielle, «nous allons y penser dans les prochains jours»

Un carton jaune qui fait basculer ses demi-finales de Ligue des champions contre le PSG. Sanctionné mercredi soir pendant la victoire du Bayern Munich face au Real Madrid (4-3), Vincent Kompany ne pourra pas prendre place dans sa zone technique le 28 avril prochain pour la première manche de la double confrontation à Paris. L'entraîneur a fait une annonce à ce sujet.
« J’essaie toujours de rester calme sur le bord du terrain mais c’est normal de parler à ses joueurs quand ils sont au sol. J’ai été surpris de prendre un carton jaune pour ça ». Après la victoire rocambolesque du Bayern Munich au cours de la réception du Real Madrid à l'Allianz Arena pour le compte du quart de finale retour de Ligue des champions (4-3), son entraîneur Vincent Kompany ne dissimulait pas son incompréhension quant au carton jaune dont il a écopé pour une discussion avec son défenseur Josip Stanisic.
«Je ne m'inquiète pas. Ce sont les joueurs qui décident du sort du match»
Résultat ? Vincent Kompany sera suspendu pour la demi-finale aller de C1 le 28 avril prochain au Parc des princes. Un déplacement à Paris qu'il ne pourra pas faire en tant qu'entraîneur principal, mais un membre de son staff prendra sa place. Qui ça ? Le principal concerné n'a pas voulu vendre la mèche mercredi soir pour le média Abendzeitung. « Nous allons y penser dans les prochains jours. Mais je ne m'inquiète pas. Ce sont les joueurs qui décident du sort du match ».
«On aimerait qu’il soit sur le banc»
Partenaire de Dayot Upamecano dans la charnière centrale du Bayern Munich, Jonathan Tah regrette le fait de ne pas avoir la possibilité de composer à Paris avec son coach pour ce sommet européen face au Paris Saint-Germain. Il ne s'en retrouvera pas dépaysé pour autant. Et ce, pour une raison précise. « Bien sûr, on aimerait qu’il soit sur le banc, mais il fait aussi confiance à son staff pour bien gérer la situation. Et il pourra toujours nous préparer avant le match. On a montré qu’on savait très bien gérer les situations difficiles. Et c’est comme ça qu’on abordera ce match aussi ». Reste à savoir si cette absence aura une incidence sur la performance du Bayern Munich dans le temple du Paris Saint-Germain.