PSG : Un plan anti-Michael Olise déjà annoncé avant le choc face au Bayern Munich

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Bayern Munich s’est fait peur mais a fini par s’imposer ce mercredi, éliminant ainsi le Real Madrid de la Ligue des Champions. Désormais, c’est une finale avant l’heure qui est annoncée entre le club bavarois et le PSG. Alors que les Parisiens devront faire très attention à Michael Olise, un plan a été évoqué pour réussir à contenir l’international français en très grande forme en ce moment.

On connait désormais les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Alors qu’Arsenal affrontera l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich sera lui opposé au PSG. Entre Bavarois et Parisiens, c’est un véritable choc qui s’annonce, une finale avant l’heure pour beaucoup. Qui prendre alors l’avantage sur l’autre ? De chaque côté, il y a de sérieux arguments. Bien évidemment, les Allemands pourront compter sur Michael Olise. L’international français réalise une saison XXL avec le Bayern Munich. Le PSG sera-t-il alors sa prochaine victime ? Pour empêcher cela, Luis Enrique et ses joueurs devront trouver la solution pour museler au mieux Olise.

Mercato - PSG : Ibrahim Mbaye risque de vivre un été très agité, départ en vue ? https://t.co/vSGEl3beU5 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Lorsque Olise reviendra vers l'intérieur, ce qui annonce toujours le danger… » Comment contrer ou réduire au moins la dangerosité de Michael Olise ? Pour L’Equipe, le journaliste Vincent Duluc a été interrogé sur le sujet et a alors expliqué : « On a quand même l'impression que Luis Enrique s'adapte à ses adversaires, notamment en distribuant les zones au marquage au milieu, et parfois en attribuant une responsabilité qui ressemble à une part de marquage individuel, mais sans jamais toucher à son 4-3-3 éternel. Si Nuno Mendes, comme on peut l'espérer, est rétabli dans douze jours pour disputer la demi-finale aller au Parc des Princes, c'est lui qui devrait s'acquitter de la surveillance de Michael Olise, c'est la logique de la défense à quatre du PSG et du système du Bayern à deux ailiers. Mais selon les zones, et notamment lorsque Olise reviendra vers l'intérieur, ce qui annonce toujours le danger, l'idée de Luis Enrique et des Parisiens sera forcément de venir en aide à Nuno Mendes en défendant surtout sur le pied gauche du meneur de jeu des Bleus. La dernière grosse adaptation de Luis Enrique à un adversaire, au match aller face à Chelsea, avait mis Marquinhos en difficulté en le laissant trop souvent en un contre un dans le couloir, ce qui n'est pas la situation préférée du Brésilien ».