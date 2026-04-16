PSG - Bayern Munich : Les deux statistiques qui font mal en Ligue des champions

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les deux rendez-vous sont pris. Le PSG et le Bayern Munich vont se retrouver en demi-finales de la Ligue des champions après une première rencontre en saison régulière qui avait tourné en faveur du champion d’Allemagne, comme souvent ces dernières années en C1. Au point où il est spécifié que le PSG connaît sa plus longue série négative de résultats contre un même club qui est celui qui l’a d’ailleurs le plus battu dans cette compétition…

Et de trois pour le Paris Saint-Germain. Depuis la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet 2023, le club de la capitale a toujours eu sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions avec comme bilan une élimination en demi-finales contre le Borussia Dortmund en 2024 et un sacre en 2025. Pour cette campagne européenne, le champion d’Europe tentera de défendre un peu plus longtemps son titre face au Bayern Munich en demi-finales : le club qui l’avait privé d’une première victoire en finale pendant la saison 2019/2020 (0-1).

Le Paris SG a perdu ses 5 derniers matchs contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, soit sa plus longue série défaite face à un même club dans la compétition.



Le Bayern Munich est le club ayant le plus souvent battu le Paris SG en Ligue des Champions (9 fois). #BAYRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026

5 défaites consécutives du PSG contre le Bayern en Ligue des champions, sa bête noire Certes, le PSG a su prendre le meilleur sur le Bayern Munich lors de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier (2-0). Néanmoins, leurs cinq dernières confrontations ont tourné en faveur des Bavarois en Ligue des champions : 2-1 lors de cette saison régulière, 1-0 pendant la phase de saison régulière à l’automne 2024, 1-0 et 2-0 en 1/8ème de finales en 2023, ainsi qu’une victoire sur le score d’1 but à 0 en quart de finale retour en 2021. Une série de cinq défaites pour le PSG contre le Bayern Munich, sa plus longue face à un même club en Ligue des champions comme confié par Stats du Foot. Ce n’est pas tout, le compte X affirme que le Bayern est la bête noire du Paris Saint-Germain, étant l’équipe contre laquelle Paris a perdu le plus de fois (9).