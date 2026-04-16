«J'me barre, j'en ai rien à br*nler» : Le craquage à l'After Foot qui provoque une scène inattendue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est resté solide pendant les assauts répétés de Liverpool en seconde période du quart de finale retour à Anfield mardi soir et a su marquer par deux fois grâce à Ousmane Dembélé. Sur le plateau de l'After Foot, l'analyse de la rencontre a engendré une séquence que personne n'a vu venir.

Mardi, c'était tendu sur le terrain d'Anfield pour le PSG qui a souffert pendant une partie du quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont tenu bons et ont su se servir des espaces sur des phases de contre rapides qui se sont conclues par deux buts d'Ousmane Dembélé. Un clean sheet à Anfield pour le champion d'Europe en titre qui a créé un moment de tension sur le plateau de l'After Foot pour le débriefing du match.

🤣 Le fou-rire de @samumtiti hier soir dans l'After. Merci Manu ! pic.twitter.com/tY9N8ghmWg — After Foot RMC (@AfterRMC) April 15, 2026

«Tu fais ce que tu veux, si tu me coupes mon micro, je me barre» Emmanuel Petit n'a clairement pas été impressionné par la gestion du PSG, ayant vu des choses qui l'ont inquiété, engendrant l'incompréhension de Daniel Riolo et un débat enflammé entre les deux consultants de RMC jusqu'à ce que l'éditorialiste du média hausse le ton après une longue prise de parole du champion du monde 98. « Mais en 10 ans d'After, je n'ai pas parlé autant que lui ! ». Le présentateur de l'émission, Gilbert Brisbois, a menacé sur un ton calme et non virulent Emmanuel Petit. « Tu veux que je te coupe ton micro ou quoi ? ». De quoi faire rire Samuel Umtiti qui n'était pas au bout de ses surprises avec la déclaration suivante : « Tu fais ce que tu veux, si tu me coupes mon micro, je me barre. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite les gars, pour ceux qui nous écoutent, j'en ai rien à br*nler en fait ».