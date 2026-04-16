«J'me barre, j'en ai rien à br*nler» : Le craquage à l'After Foot qui provoque une scène inattendue

Le Paris Saint-Germain est resté solide pendant les assauts répétés de Liverpool en seconde période du quart de finale retour à Anfield mardi soir et a su marquer par deux fois grâce à Ousmane Dembélé. Sur le plateau de l'After Foot, l'analyse de la rencontre a engendré une séquence que personne n'a vu venir.
Mardi, c'était tendu sur le terrain d'Anfield pour le PSG qui a souffert pendant une partie du quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont tenu bons et ont su se servir des espaces sur des phases de contre rapides qui se sont conclues par deux buts d'Ousmane Dembélé. Un clean sheet à Anfield pour le champion d'Europe en titre qui a créé un moment de tension sur le plateau de l'After Foot pour le débriefing du match.
«Tu fais ce que tu veux, si tu me coupes mon micro, je me barre»
Emmanuel Petit n'a clairement pas été impressionné par la gestion du PSG, ayant vu des choses qui l'ont inquiété, engendrant l'incompréhension de Daniel Riolo et un débat enflammé entre les deux consultants de RMC jusqu'à ce que l'éditorialiste du média hausse le ton après une longue prise de parole du champion du monde 98. « Mais en 10 ans d'After, je n'ai pas parlé autant que lui ! ». Le présentateur de l'émission, Gilbert Brisbois, a menacé sur un ton calme et non virulent Emmanuel Petit. « Tu veux que je te coupe ton micro ou quoi ? ». De quoi faire rire Samuel Umtiti qui n'était pas au bout de ses surprises avec la déclaration suivante : « Tu fais ce que tu veux, si tu me coupes mon micro, je me barre. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite les gars, pour ceux qui nous écoutent, j'en ai rien à br*nler en fait ».
«Non Manu...» : le fou rire d'Umtiti qui gagne le plateau
Il n'en fallait pas plus pour faire plonger Samuel Umtiti, recrue de RMC intervenant sur l'After Foot, dans un fou rire visiblement contagieux puisqu'après le « hey pas de gros mots, merci » de Gilbert Brisbois, et le « non Manu » d'Umtiti. Le tout, pendant la prise de parole de Jean-Louis Tourre qui, tant bien que mal au milieu des rires, a analysé la performance de Matvey Safonov dans les buts du PSG. « Je voulais juste dire que Safonov est un des grands responsables de la qualification ce soir puisqu'il a quand même levé quelques doutes qu'il y avaient autour de lui. On l'a vu faire de bons matchs sur sa ligne, je trouve qu'il a tout fait. Même sur ses sorties où on a des doutes, à l'arrivée faut se rendre à l'évidence, il attrape les ballons ».