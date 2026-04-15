PSG - Ousmane Dembélé : Un mauvais tour signé Kylian Mbappé dans les mois à venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un doublé ce mardi soir face à Liverpool, Ousmane Dembélé a permis au PSG de valider son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le numéro 10 parisien revient en grande forme au meilleur des moments, quand les grands matchs arrivent. Dembélé prouve ainsi pourquoi on l’a élu Ballon d’Or, mais voilà qu’aller en chercher un deuxième pourrait être compliqué à cause de Kylian Mbappé.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé était récompensé de sa saison XXL avec le PSG en se voyant décerner le Ballon d’Or. L’international français peut-il désormais faire le doublé et être à nouveau sacré d’ici quelques mois ? Toujours en course avec le club de la capitale en Ligue des Champions, Dembélé pourrait avoir des arguments en sa faveur. Mais on le sait, lors d’une année de Coupe du monde, le Ballon d’Or se joue surtout dans cette compétition. De quoi avantager Kylian Mbappé ?

PSG : Ousmane Dembélé offre un cadeau à Luis Enrique… qui le refuse ! https://t.co/ERu46ZRIf6 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Kylian Mbappé aura une longueur d’avance sur Dembélé » Sauf surprise, Ousmane Dembélé sera à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Et voilà que même si les Bleus sont titrés en juillet prochain, le numéro 10 du PSG pourrait être derrière Kylian Mbappé au Ballon d’Or. En effet, pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a confié : « Dembélé Ballon d’Or une deuxième fois ? Je ne crois pas. Nous sommes en année de Coupe du monde et il y a de fortes chances que le Ballon d’or soit attribué à un champion du monde. Et si par bonheur la France est sacrée aux États-Unis, je pense que Kylian Mbappé aura une longueur d’avance sur Dembélé, parce qu’il a déjà marqué l’histoire de cette compétition et parce que, même si le Real se fait sortir ce soir par le Bayern, il y a de grandes chances pour que le capitaine des Bleus termine meilleur buteur de la C1 ».