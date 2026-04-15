Grave blessure : La sortie remarquée d’une star du PSG sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG (0-2) a notamment été marqué par la sortie d’un joueur pour une blessure sérieuse, qui va le priver de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après la partie, un joueur de Luis Enrique a réagi sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification pour les demi-finales en s’imposant sur la pelouse de Liverpool (2-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. Le club champion d’Europe en titre reste donc en course pour réaliser le doublé, tandis que les Reds ont perdu plus qu’un match à Anfield. La rencontre a en effet été marquée par la sortie d’Hugo Ekitike dès la 28e minute.

🚨📲 Achraf Hakimi 🇲🇦 sends heartfelt support to injured Hugo Ekitike 🇫🇷 on his Instagram Story:



“WE ARE WITH YOU! BE STRONG!” 💪🥰 pic.twitter.com/qNYks1ESdL — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 14, 2026

« Si c’est bien une rupture du tendon d’Achille, la Coupe du monde, c’est fini pour lui » Sorti sur civière et en pleurs, Hugo Ekitike souffre d’une rupture du tendon d’Achille qui va mettre fin à sa saison et le priver de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Interrogé par L’Equipe, le docteur Nicolas Baudrier ne cachait pas son inquiétude après le match : « Vu les images, je dirais à 90 % que c’est une rupture du tendon d’Achille. Il va devoir être opéré. Une intervention chirurgicale, dans le meilleur des cas pour un joueur pro, c’est neuf mois pour revenir sur le terrain. Si c’est bien une rupture du tendon d’Achille, la Coupe du monde, c’est fini pour lui ».