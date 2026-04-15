Équipe de France : Une très mauvaise nouvelle confirmée pour la Coupe du Monde !

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition pour laquelle l’équipe de France fait partie des favoris, mais une terrible nouvelle vient de tomber. En effet, un joueur de Didier Deschamps va sûrement devoir déclarer forfait en raison d’une grave blessure.
C’est la compétition que tous les fans de football attendent avec impatience. Comme c’est le cas tous les quatre ans, la Coupe du monde va faire son grand retour à partir du 11 juin et se déroulera sur le continent américain. Une compétition qui sera la dernière de Didier Deschamps, qui laissera sa place par la suite, sans doute à Zinédine Zidane.
Un joueur de l’équipe de France s’est blessé
Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions et s’il était devant sa télévision Didier Deschamps n’a pas dû avoir le sourire. En effet, dès la 31ème minute, Hugo Ekitike a dû laisser sa place à Mohamed Salah sur blessure. L’attaquant s’est écroulé au sol et il n’arrivait pas à se relever, se touchant l’arrière de la cheville droite. Il a finalement quitté le terrain sur civière en larmes.
Ekitike a de grandes chances de louper la Coupe du monde
Régulièrement appelé lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, Hugo Ekitike semblait s’être fait une place en vue de la Coupe du monde. À en croire les déclarations de son entraîneur Arne Slot après la rencontre face au PSG, l’attaquant va sans doute louper le mondial. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Hugo Ekitike s'est fait très mal, c'est une blessure assez grave. Je ne sais pas s'il va rejouer cette saison. Cela peut être une blessure grave, je ne peux pas ajouter d'autres précisions. » L’ancien Parisien a également reçu le soutien de son coéquipier Ibrahima Konaté. « Je ne sais pas quoi dire à ce sujet, car avec la Coupe du monde qui approche, c'est très, très difficile pour lui, et je lui adresse mes pensées. » Didier Deschamps va donc sûrement devoir revoir ses plans.