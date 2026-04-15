Équipe de France : Une très mauvaise nouvelle confirmée pour la Coupe du Monde !

Alexis Brunet

Le 11 juin prochain débutera officiellement la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition pour laquelle l’équipe de France fait partie des favoris, mais une terrible nouvelle vient de tomber. En effet, un joueur de Didier Deschamps va sûrement devoir déclarer forfait en raison d’une grave blessure.

C’est la compétition que tous les fans de football attendent avec impatience. Comme c’est le cas tous les quatre ans, la Coupe du monde va faire son grand retour à partir du 11 juin et se déroulera sur le continent américain. Une compétition qui sera la dernière de Didier Deschamps, qui laissera sa place par la suite, sans doute à Zinédine Zidane.

Les images terribles d'Hugo Ekitiké qui s'écroule sur la pelouse d'Anfield et doit sortir sur civière 😭💔



On espère te revoir vite sur les terrains @hekitike9 ❤️#LIVPSG | #UCL pic.twitter.com/3FV6OFJo9m — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2026

Un joueur de l’équipe de France s’est blessé Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions et s’il était devant sa télévision Didier Deschamps n’a pas dû avoir le sourire. En effet, dès la 31ème minute, Hugo Ekitike a dû laisser sa place à Mohamed Salah sur blessure. L’attaquant s’est écroulé au sol et il n’arrivait pas à se relever, se touchant l’arrière de la cheville droite. Il a finalement quitté le terrain sur civière en larmes.