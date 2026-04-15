Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts pour se renforcer. En parallèle, les dirigeants parisiens s’occuperaient d’autres dossiers en interne. La préparation d’un contrat « à vie » a notamment été confirmée à l’étranger.

Le PSG risque de connaître un mercato particulièrement animé cet été. Les dirigeants parisiens auraient déjà coché quelques noms sur leur liste. Des joueurs comme Joel Ordonez (Club Brugge), Karim Coulibaly (Werder Brême), Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ont été évoqués chez les Rouge-et-Bleu. Dans le même temps, le club de la capitale souhaiterait régler certains dossiers rapidement.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le PSG s'active pour la prolongation de Luis Enrique Le cas de Luis Enrique serait l’un d’eux. Comme le rapporte AS, le PSG aurait fait de la prolongation du coach de 55 ans l’une de ses priorités. Le média espagnol confirme que le lien entre l’entraîneur et le club serait si fort qu’un contrat « à vie » serait à l’étude. Personne ne serait vraiment pressé sur ce dossier, puisque l’engagement actuel de Luis Enrique court jusqu’en juin 2027 et qu'il reste donc du temps pour parvenir à un accord. Tout porterait toutefois à croire que la prolongation de l’ancien du FC Barcelone dans la capitale devrait être annoncée lors des prochains mois.