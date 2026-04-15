Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ?

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts pour se renforcer. En parallèle, les dirigeants parisiens s’occuperaient d’autres dossiers en interne. La préparation d’un contrat « à vie » a notamment été confirmée à l’étranger.
Le PSG risque de connaître un mercato particulièrement animé cet été. Les dirigeants parisiens auraient déjà coché quelques noms sur leur liste. Des joueurs comme Joel Ordonez (Club Brugge), Karim Coulibaly (Werder Brême), Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ont été évoqués chez les Rouge-et-Bleu. Dans le même temps, le club de la capitale souhaiterait régler certains dossiers rapidement.
Le PSG s'active pour la prolongation de Luis Enrique
Le cas de Luis Enrique serait l’un d’eux. Comme le rapporte AS, le PSG aurait fait de la prolongation du coach de 55 ans l’une de ses priorités. Le média espagnol confirme que le lien entre l’entraîneur et le club serait si fort qu’un contrat « à vie » serait à l’étude. Personne ne serait vraiment pressé sur ce dossier, puisque l’engagement actuel de Luis Enrique court jusqu’en juin 2027 et qu'il reste donc du temps pour parvenir à un accord. Tout porterait toutefois à croire que la prolongation de l’ancien du FC Barcelone dans la capitale devrait être annoncée lors des prochains mois.
Un contrat en or pour Luis Enrique au PSG ?
AS précise que Luis Enrique devrait avoir droit à une très belle revalorisation salariale au PSG. En étendant son bail dans la capitale, il deviendrait tout simplement l’un des trois entraîneurs les mieux payés au monde. La direction parisienne serait prête à tout pour voir l’Espagnol poursuivre l’aventure. Luis Enrique, lui, serait favorable à une extension de son engagement chez les pensionnaires de la Ligue 1. Le mariage semble ainsi parti pour durer. Il ne manque plus que l'accord définitif pour sceller le dossier. Affaire à suivre...