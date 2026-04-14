Le PSG avait lâché 40M€ pour lui, Luis Enrique a été déterminant pour la réussite de ce transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas hésité à débourser 40M€ pour recruter ce joueur, et les supporters ne le regrettent pas aujourd’hui, tant celui-ci s’est imposé comme une valeur sure dans la capitale. Luis Enrique n’est pas étranger à cette réussite comme l’a reconnu le principal concerné.

Difficile aujourd’hui d’imaginer un PSG sans Vitinha, tant le joueur de 26 ans est devenu un pilier de l’équipe dirigée par Luis Enrique. Mais avant l’arrivée de l’entraîneur espagnol, le milieu de terrain avait plus de mal à s’illustrer dans la capitale, avec une première saison délicate sous ordres de Christophe Galtier. Interrogé par ICI Paris Île-de-France il y a quelques mois, l’international portugais, recruté pour 40M€ à l’été 2022, avait reconnu l’importance de Luis Enrique dans son épanouissement et sa réussite au PSG.

Tensions au PSG : Ce départ qui pourrait avoir de grosses conséquences ! https://t.co/ef8TPHpOEK — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« L’arrivée de Luis Enrique ? C’est un peu le tournant dans ma vie au PSG » « C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau, avait lancé Vitinha en octobre dernier. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà, au fur et à mesure, j’ai pris de la confiance, j’ai pris de l’importance dans l’équipe, j’ai commencé à jouer. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais « beaucoup » de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre à un autre niveau. »