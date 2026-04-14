«La médecin voulait m'enlever un bout de poumon» : Avant sa signature au PSG, il a vécu l’enfer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure emblématique du Paris Saint-Germain, cet international avait traversé une épreuve très difficile quelques années auparavant. Interrogé il y a quelques mois par France Football, ce joueur arrivé au début de l’ère QSI était revenu sur ce moment de sa vie.

Avec l’arrivée du Qatar à sa tête en 2011, le Paris Saint-Germain a vu débarquer de gros noms au fil des années, notamment en défense centrale. Désireux de bâtir une ossature solide au début du projet, Leonardo, alors directeur sportif, avait notamment mis la main sur Thiago Silva, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Le Brésilien était revenu de loin, diagnostiqué de la tuberculose quelques années auparavant.

Tensions au PSG : Ce départ qui pourrait avoir de grosses conséquences ! https://t.co/ef8TPHpOEK — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« J’ai été interné dans un hôpital de Moscou pendant six mois » Lors de son premier passage en Europe, au Dynamo Moscou, Thiago Silva avait été victime de la tuberculose en 2005. « Je me plaignais tous les jours de douleurs à la poitrine, mais personne au FC Porto ne s'en est inquiété. Je n'ai passé aucun examen là-bas et ma santé a fini par se dégrader fortement, avait-il confié dans un entretien accordé à So Foot. C'est sans aucun doute l'épisode le plus difficile de ma vie, même. Imagine, j'ai été interné dans un hôpital de Moscou pendant six mois ». Un épisode qui l’a ensuite aidé à relativiser les moments difficiles de sa carrière de footballeur, dont l’échec de la Seleção lors de la Coupe du monde 2014 organisée au Brésil.