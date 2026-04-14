«La médecin voulait m'enlever un bout de poumon» : Avant sa signature au PSG, il a vécu l’enfer

Figure emblématique du Paris Saint-Germain, cet international avait traversé une épreuve très difficile quelques années auparavant. Interrogé il y a quelques mois par France Football, ce joueur arrivé au début de l’ère QSI était revenu sur ce moment de sa vie.
Avec l’arrivée du Qatar à sa tête en 2011, le Paris Saint-Germain a vu débarquer de gros noms au fil des années, notamment en défense centrale. Désireux de bâtir une ossature solide au début du projet, Leonardo, alors directeur sportif, avait notamment mis la main sur Thiago Silva, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Le Brésilien était revenu de loin, diagnostiqué de la tuberculose quelques années auparavant.
« J’ai été interné dans un hôpital de Moscou pendant six mois »
Lors de son premier passage en Europe, au Dynamo Moscou, Thiago Silva avait été victime de la tuberculose en 2005. « Je me plaignais tous les jours de douleurs à la poitrine, mais personne au FC Porto ne s'en est inquiété. Je n'ai passé aucun examen là-bas et ma santé a fini par se dégrader fortement, avait-il confié dans un entretien accordé à So Foot. C'est sans aucun doute l'épisode le plus difficile de ma vie, même. Imagine, j'ai été interné dans un hôpital de Moscou pendant six mois ». Un épisode qui l’a ensuite aidé à relativiser les moments difficiles de sa carrière de footballeur, dont l’échec de la Seleção lors de la Coupe du monde 2014 organisée au Brésil.
« Comment atteindre mon rêve avec un bout de poumon en moins ? »
« Les critiques de 2014 auraient pu me pousser à arrêter le foot si je n'avais pas eu le mental nécessaire, expliquait Thiago Silva en décembre dernier, auprès de France Football. Les supporters parlaient du chorão (pleureuse), disaient que j'étais faible mentalement (il était pourtant suspendu et absent lors de la défaite cinglante 1-7 contre l'Allemagne en demi-finales). Mais si c'était le cas, j'aurais abandonné quand j'étais à l'hôpital en Russie (victime d'une tuberculose en 2005 au Dynamo Moscou) ! Je suis resté six mois, seul, dans une petite chambre et après, la médecin voulait m'enlever un bout de poumon. J'ai refusé. Comment atteindre mon rêve avec un bout de poumon en moins ? » Aujourd’hui âgé de 41 ans, Thiago Silva poursuit sa carrière au FC Porto.