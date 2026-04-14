«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC !

Le PSG a pris une belle option pour la qualification en demi-finale de Ligue des champions en s’imposant face à Liverpool à lors de la rencontre aller (2-0). Seulement, certains s’inquiéteraient d’un scénario probable pour le match retour à Anfield ce mardi. Et celui-ci n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant sur RMC.
Mercredi dernier, le PSG s’est donné une avance considérable dans sa double confrontation face à Liverpool en s’imposant à l’aller (2-0). Le club de la capitale a ainsi pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais à l’approche du match retour, un scénario en particulier serait de plus en plus redouté. Et cela n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant sur RMC.
«Ils ne perdront pas»
Certains estiment en effet que Liverpool aurait les ressources nécessaires pour retourner la situation et réaliser le come-back contre le PSG ce mardi soir à Anfield. « Liverpool, le PSG va les rosser. Vous pouvez vous faire peur à dire ‘non, attention, ce n’est pas fait’ mais non, ils ne perdront pas. Ils vont les gifler » a néanmoins affirmé Vincent Moscato, légèrement mécontent des doutes proférés contre le PSG, dans le Super Moscato Show.
Le PSG est très attendu en Ligue des champions
Il faut dire que le PSG semble avoir relancé la machine ces dernières semaines. La première partie de saison a été marquée par des résultats en dents de scie, probablement dus aux nombreux pépins physiques qui ont miné l’effectif de Luis Enrique. Le coach espagnol a néanmoins récupéré presque la totalité de ses cadres. Les Rouge-et-Bleu vont donc se présenter avec leurs meilleures armes sur la pelouse de Liverpool. Et avec le match contre le RC Lens - initialement programmé pour le week-end dernier - qui a été reporté, les joueurs du PSG devraient arrivés frais en Angleterre. Le choc retour à Anfield promet ainsi d’être intéressant à suivre !