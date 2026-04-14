«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une belle option pour la qualification en demi-finale de Ligue des champions en s’imposant face à Liverpool à lors de la rencontre aller (2-0). Seulement, certains s’inquiéteraient d’un scénario probable pour le match retour à Anfield ce mardi. Et celui-ci n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant sur RMC.

Mercredi dernier, le PSG s’est donné une avance considérable dans sa double confrontation face à Liverpool en s’imposant à l’aller (2-0). Le club de la capitale a ainsi pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais à l’approche du match retour, un scénario en particulier serait de plus en plus redouté. Et cela n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant sur RMC.

Scandale avec un jeune joueur : Le président du PSG intervient ! https://t.co/qlB8AsmG3w — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Ils ne perdront pas» Certains estiment en effet que Liverpool aurait les ressources nécessaires pour retourner la situation et réaliser le come-back contre le PSG ce mardi soir à Anfield. « Liverpool, le PSG va les rosser. Vous pouvez vous faire peur à dire ‘non, attention, ce n’est pas fait’ mais non, ils ne perdront pas. Ils vont les gifler » a néanmoins affirmé Vincent Moscato, légèrement mécontent des doutes proférés contre le PSG, dans le Super Moscato Show.