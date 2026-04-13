PSG : Un joueur de Paris risque la prison, «cette accusation est fausse»...

Le Paris Saint-Germain est en pleine préparation du choc opposant le club champion d'Europe à Liverpool sur la pelouse des Reds à Anfield. Un stade qui avait réussi au groupe parisien la saison dernière au tour précédent. A titre personnel, un joueur important du PSG traverse une période judiciaire délicate en raison d'une accusation d'une femme pour viol à son encontre. Alors que le procès approche, il a réagi face à la presse.
Les faits remontent à 2023. D'après la plainte de la plaignante, cette star du PSG aurait eu un comportement déplacé avec une agression sexuelle à son domicile. A la fin du mois de février, le joueur du Paris Saint-Germain a été renvoyé en procès pour l'accusation de viol de la jeune femme en question. Ce qui engendrait une réaction de la part de la star du club de la capitale sur son compte X et celui de son avocate Me Fanny Colin.
«Envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison...»
Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour reconnaissait dernièrement être agréablement surpris des performances d'Achraf Hakimi bien qu'il se trouve dans la tourmente avec ces accusations pour viol. Et ce, alors qu'il pourrait écoper jusqu'à 15 ans de prison. « L'annonce qu'il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison, il y avait de quoi que ses performances soient altérées. Il a une grande résilience. Depuis son arrivée à Paris, il a eu beaucoup de tumultes, il a des capacités à répondre présent de manière constante ».
«Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice»
Ces derniers jours, sur les ondes de RTL, Bertrand Latour jugeait que l'émission d'Aurélien Tchouaméni intitulée : The Bridge, ne servait à rien puisque ce sujet entre autres, avec celui de l'attribution de la CAN au Maroc par la CAF, n'avait pas été évoqué lors de la présence d'Achraf Hakimi. Ce lundi, en conférence de presse avant le quart de finale retour de Ligue des champions à Anfield face à Liverpool mardi, le défenseur du Paris Saint-Germain est monté au créneau avant son procès. « Je sais que cette accusation est fausse je suis tranquille. Je laisse cela entre les mains de mes avocats et de la justice ».