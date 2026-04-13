PSG : Un joueur de Paris risque la prison, «cette accusation est fausse»...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est en pleine préparation du choc opposant le club champion d'Europe à Liverpool sur la pelouse des Reds à Anfield. Un stade qui avait réussi au groupe parisien la saison dernière au tour précédent. A titre personnel, un joueur important du PSG traverse une période judiciaire délicate en raison d'une accusation d'une femme pour viol à son encontre. Alors que le procès approche, il a réagi face à la presse.

Les faits remontent à 2023. D'après la plainte de la plaignante, cette star du PSG aurait eu un comportement déplacé avec une agression sexuelle à son domicile. A la fin du mois de février, le joueur du Paris Saint-Germain a été renvoyé en procès pour l'accusation de viol de la jeune femme en question. Ce qui engendrait une réaction de la part de la star du club de la capitale sur son compte X et celui de son avocate Me Fanny Colin.

🚨 Achraf Hakimi 🇲🇦 : « Ce qui est différent de l’année dernière à la même période, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗩𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘. 😈



Nous venons en ayant gagné cette compétition, en étant 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘. » 🥇❤️💙



🎙️… pic.twitter.com/PXAUTbsbVR — Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2026

«Envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison...» Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour reconnaissait dernièrement être agréablement surpris des performances d'Achraf Hakimi bien qu'il se trouve dans la tourmente avec ces accusations pour viol. Et ce, alors qu'il pourrait écoper jusqu'à 15 ans de prison. « L'annonce qu'il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison, il y avait de quoi que ses performances soient altérées. Il a une grande résilience. Depuis son arrivée à Paris, il a eu beaucoup de tumultes, il a des capacités à répondre présent de manière constante ».