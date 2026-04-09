Bertrand Latour évoque un joueur du PSG dans la tourmente : «Il risque 15 ans de prison»

Membre indéboulonnable du onze de départ de Luis Enrique, ce joueur du PSG continue de tenir son rang à chaque sortie avec le club de la capitale et ce, bien qu’il vive un quotidien délicat pour cause d’une accusation de viol qui, selon les textes de lois, peut lui valoir 15 années de réclusion selon Bertrand Latour.
Le Paris Saint-Germain a pris une option sur le dernier carré de la Ligue des champions. Et ce, grâce à une victoire acquise au Parc des princes lors de la visite de Liverpool mercredi dans le cadre du quart de finale aller de C1 (2-0). Un homme a pris part à ce succès précieux avant le déplacement du champion d’Europe à Anfield mardi prochain pour la seconde manche de cette double confrontation, lui qui traverse une phase délicate juridiquement parlant dans sa vie personnelle.
«L’annonce qu’il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison»
Fin février, Achraf Hakimi a été renvoyé en procès pour l’accusation de viol d’une femme pour des faits remontant à 2023. Sur son compte X, lui et son avocate Fanny Colin, avaient une fois de plus contesté toute mise en cause dans cette affaire qui doit tout de même occuper une partie de son esprit à chaque fois qu’il entre sur le terrain avec le PSG. Une force de caractère saluée par Bertrand Latour malgré les risques qu’il encourt. « Hakimi revient à des standards de son niveau en ce moment ? C’est sûr qu’il a eu un début d’année difficile entre la perte de la CAN qui a finalement été gagnée, ils ont été très heureux. J’étais un petit peu surpris, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier de gagner la CAN dans ces conditions-là, et l'annonce qu'il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison, il y avait de quoi que ses performances soient altérées ».
«Il a une grande résilience»
Le journaliste de Canal+ a profité de sa présence sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir pour souligner à quel point les performances d’Achraf Hakimi forcent le respect au vu de son parcours depuis sa signature au PSG à l’été 2021. « Il a une grande résilience. Depuis son arrivée à Paris, il a eu beaucoup de tumultes, il a des capacités à répondre présent de manière constante, à être épargné par les blessures sauf quand Luis Diaz l'a massacré. Mais sinon, très grande force physique et mentale, ils n'avaient pas perdu ses qualités pendant l’été. C’est un joueur énorme ».