Bertrand Latour évoque un joueur du PSG dans la tourmente : «Il risque 15 ans de prison»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Membre indéboulonnable du onze de départ de Luis Enrique, ce joueur du PSG continue de tenir son rang à chaque sortie avec le club de la capitale et ce, bien qu’il vive un quotidien délicat pour cause d’une accusation de viol qui, selon les textes de lois, peut lui valoir 15 années de réclusion selon Bertrand Latour.

Le Paris Saint-Germain a pris une option sur le dernier carré de la Ligue des champions. Et ce, grâce à une victoire acquise au Parc des princes lors de la visite de Liverpool mercredi dans le cadre du quart de finale aller de C1 (2-0). Un homme a pris part à ce succès précieux avant le déplacement du champion d’Europe à Anfield mardi prochain pour la seconde manche de cette double confrontation, lui qui traverse une phase délicate juridiquement parlant dans sa vie personnelle.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

«L’annonce qu’il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison» Fin février, Achraf Hakimi a été renvoyé en procès pour l’accusation de viol d’une femme pour des faits remontant à 2023. Sur son compte X, lui et son avocate Fanny Colin, avaient une fois de plus contesté toute mise en cause dans cette affaire qui doit tout de même occuper une partie de son esprit à chaque fois qu’il entre sur le terrain avec le PSG. Une force de caractère saluée par Bertrand Latour malgré les risques qu’il encourt. « Hakimi revient à des standards de son niveau en ce moment ? C’est sûr qu’il a eu un début d’année difficile entre la perte de la CAN qui a finalement été gagnée, ils ont été très heureux. J’étais un petit peu surpris, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier de gagner la CAN dans ces conditions-là, et l'annonce qu'il était envoyé devant une cour criminelle pour viol où il risque 15 ans de prison, il y avait de quoi que ses performances soient altérées ».