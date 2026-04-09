Mercato - PSG : Le Paris FC prêt à récupérer un Parisien, une offre est partie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que plusieurs jeunes joueurs du PSG devraient s’en aller à la fin de la saison avant de signer leur premier contrat professionnel, l’un d’eux pourrait rester dans la capitale française. En effet, le Paris FC est intéressé et lui a même fait une proposition concrète, mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Les jeunes talents du PSG attisent les convoitises, et Le 10 Sport peut en témoigner. Au mois de février dernier, nous vous indiquions que de nombreux recruteurs de clubs aussi bien français qu’étrangers avaient fait le déplacement afin d’assister à la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Valenciennes dans le championnat U19. Un scout du Borussia Dortmund était présent, tout comme le directeur sportif du Paris FC, Marco Neppe.

Une légende du PSG déjà positionnée pour le poste de Luis Enrique ? https://t.co/jHRtFR71q8 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Le Paris FC a fait une offre à Mbemba Ce dernier a pu observer d’un peu plus près Emmanuel Mbemba, entré en seconde mi-temps, et qui pourrait bientôt rejoindre le PFC. En effet, d’après les informations de L’Équipe, une proposition de contrat a été faite au défenseur central âgé de 18 ans. Emmanuel Mbemba ne manque pas de prétendants, puisque le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup. Récemment, SPORT indiquait que ses agents l’auraient aussi proposé au FC Barcelone, et il ne sera pas le seul à quitter le PSG l’été prochain.