Mercato - PSG : Le Paris FC prêt à récupérer un Parisien, une offre est partie

Alors que plusieurs jeunes joueurs du PSG devraient s’en aller à la fin de la saison avant de signer leur premier contrat professionnel, l’un d’eux pourrait rester dans la capitale française. En effet, le Paris FC est intéressé et lui a même fait une proposition concrète, mais la concurrence est rude dans ce dossier.
Les jeunes talents du PSG attisent les convoitises, et Le 10 Sport peut en témoigner. Au mois de février dernier, nous vous indiquions que de nombreux recruteurs de clubs aussi bien français qu’étrangers avaient fait le déplacement afin d’assister à la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Valenciennes dans le championnat U19. Un scout du Borussia Dortmund était présent, tout comme le directeur sportif du Paris FC, Marco Neppe.
Le Paris FC a fait une offre à Mbemba
Ce dernier a pu observer d’un peu plus près Emmanuel Mbemba, entré en seconde mi-temps, et qui pourrait bientôt rejoindre le PFC. En effet, d’après les informations de L’Équipe, une proposition de contrat a été faite au défenseur central âgé de 18 ans. Emmanuel Mbemba ne manque pas de prétendants, puisque le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup. Récemment, SPORT indiquait que ses agents l’auraient aussi proposé au FC Barcelone, et il ne sera pas le seul à quitter le PSG l’été prochain.
Jangeal et Ayari également sur le départ
À commencer par Mathis Jangeal. Toujours selon L’Équipe, le milieu offensif âgé de 17 ans a reçu une offre de contrat professionnel de la part du club de la capitale, qu’il ne devrait pas accepter. Il devrait bientôt choisir son prochain club et est sollicité en Allemagne. Le quotidien sportif fait également savoir qu’Adam Ayari est lui aussi sur le départ. L’ailier âgé de 18 ans est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam où il pourrait signer un contrat professionnel. Qualifiés en demi-finales de la Coupe Gambardella et de la Youth League, peu de joueurs de la génération 2008 devraient s’engager avec le PSG.