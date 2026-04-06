Mercato - PSG : Un joueur parisien prêt à claquer la porte direction Barcelone ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Dro Fernandez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le club de la capitale ayant déboursé près de 6M€ pour arracher le crack de 18 ans au Barça. Durant la prochaine fenêtre de transfert, un phénomène du PSG pourrait faire le chemin inverse.

Durant la première partie de saison, le PSG a été séduit par Dro Fernandez, qui faisait le plus grand bonheur du FC Barcelone. A tel point que le club de la capitale s'est attaché ses services lors du dernier mercato hivernal. Alerté par la situation de Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire à hauteur de 6M€, le PSG a conclu un accord de près de 8M€ avec le Barça. Pour conserver une bonne relation avec les dirigeants blaugrana, les Parisiens ont préféré négocier avec eux, plutôt que de lever unilatéralement la clause de Dro Fernandez.

Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique au Real Madrid, le choix révélé en Espagne ! https://t.co/MP8lAWooag — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Mbemba a refusé la première offre du PSG Dro Fernandez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG le 26 janvier 2026. Interrogé par les médias du club parisien, le crack de 18 ans s'est enflammé pour son transfert. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », a déclaré Dro Fernandez.