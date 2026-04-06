Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique au Real Madrid, le choix révélé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs être convoités sur les différentes périodes de mercato. L’un d’entre eux, qui est par ailleurs devenu une véritable star sous les ordres de Luis Enrique, a été une fois de plus évoqué du côté du Real Madrid par la presse espagnole. Explications.

Étincelant en 2024-2025, le PSG a vu son projet sportif être totalement validé. Cette magnifique campagne européenne réalisée par le club de la capitale a également permis de valoriser de nombreux joueurs de l’effectif parisien. Arrivé sur le banc du club parisien en 2023, Luis Enrique a réussi à faire passer un cap à de nombreux joueurs.

Vitinha est convoité Le meilleur exemple à ce jour reste sans doute celui de Vitinha. Arrivé au PSG en 2022, le milieu de terrain portugais a totalement explosé avec les consignes de Luis Enrique. Grand artisan de la victoire parisienne en Ligue des Champions, le numéro 17 a terminé sur le podium du Ballon d’Or 2025, symbolisant sa folle ascension au cours des dernières saisons. Et forcément, Vitinha a été ciblé par certains cadors européens sur le mercato. Et notamment par le Real Madrid. Cela fait déjà un bon moment que l’intérêt madrilène à l’égard de Vitinha a été dévoilé par la presse espagnole.