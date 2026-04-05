Mercato : Parti de l'OM, De Zerbi veut recruter un joueur... du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au mois de février, à la suite d’une terrible défaite face au PSG, Roberto De Zerbi quittait l’OM d’un commun accord avec sa direction. Après quelques semaines de pause, le coach italien a fini par atterrir sur le banc de Tottenham en grande difficulté. Pour le prochain mercato estival, De Zerbi pourrait craquer sur un joueur… du PSG. Explications.

Opération rédemption. Arrivé sur le banc de l’OM en 2024, Roberto De Zerbi a réalisé une première saison très intéressante à Marseille. Mais la deuxième année dans la Cité Phocéenne aura été fatale à l’entraîneur italien. Giflé avec l’OM face au PSG en février (5-0), De Zerbi a été démis de ses fonctions d’un commun accord avec sa direction. Après quelques semaines de pause, le coach de 46 ans est de retour en Premier League, lui qui s’est officiellement engagé en faveur de Tottenham cette semaine.

🚨 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 🇮🇹 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗧𝗢𝗧𝗧𝗘𝗡𝗛𝗔𝗠. 🤍



🎥 @SpursOfficial pic.twitter.com/LIFm8IU2IA — Actu Foot (@ActuFoot_) April 3, 2026

De Zerbi veut recruter Gonçalo Ramos En grande difficulté, les Spurs vont assurément devoir se renforcer durant le prochain mercato estival. A en croire les dernières indiscrétions de TeamTalk, Tottenham serait sur la piste d’un joueur du PSG pour cet été. Buteur ce vendredi face à Toulouse, Gonçalo Ramos ne dispose que de très peu de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, et serait convoité par De Zerbi. De son côté, le coach du PSG a récemment avoué que l’attaquant portugais méritait mieux en termes de temps de jeu.