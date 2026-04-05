Mercato : Parti de l'OM, De Zerbi veut recruter un joueur... du PSG ?

Au mois de février, à la suite d’une terrible défaite face au PSG, Roberto De Zerbi quittait l’OM d’un commun accord avec sa direction. Après quelques semaines de pause, le coach italien a fini par atterrir sur le banc de Tottenham en grande difficulté. Pour le prochain mercato estival, De Zerbi pourrait craquer sur un joueur… du PSG. Explications.
Opération rédemption. Arrivé sur le banc de l’OM en 2024, Roberto De Zerbi a réalisé une première saison très intéressante à Marseille. Mais la deuxième année dans la Cité Phocéenne aura été fatale à l’entraîneur italien. Giflé avec l’OM face au PSG en février (5-0), De Zerbi a été démis de ses fonctions d’un commun accord avec sa direction. Après quelques semaines de pause, le coach de 46 ans est de retour en Premier League, lui qui s’est officiellement engagé en faveur de Tottenham cette semaine.
De Zerbi veut recruter Gonçalo Ramos
En grande difficulté, les Spurs vont assurément devoir se renforcer durant le prochain mercato estival. A en croire les dernières indiscrétions de TeamTalk, Tottenham serait sur la piste d’un joueur du PSG pour cet été. Buteur ce vendredi face à Toulouse, Gonçalo Ramos ne dispose que de très peu de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, et serait convoité par De Zerbi. De son côté, le coach du PSG a récemment avoué que l’attaquant portugais méritait mieux en termes de temps de jeu.
« C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe »
« Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe. Beraldo a joué à un nouveau poste, mais il a très bien joué, en une ou deux touches. Il fait mieux vivre le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui changent de position. Je cherche à améliorer chaque joueur. Parfois, je me trompe. J’essaie de voir leur capacité à gérer les moments », déclarait ainsi Luis Enrique.