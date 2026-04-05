OM : Un renfort déjà promis à Habib Beye pour la saison prochaine ?

Comme il l’a déclaré vendredi en conférence de presse, Habib Beye est persuadé d’être encore à l’OM la saison prochaine, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Si cela se confirme, l’entraîneur de Marseille pourrait profiter d’un joueur qui peine à s’imposer depuis son arrivée dans la cité phocéenne, mais qui pourrait devenir un renfort intéressant lors de l’exercice 2026-2027.
Après avoir enregistré plusieurs départs, l’OM a accueilli quatre nouveaux joueurs cet hiver : Quinten Timber, Tochukwu Nnadi, Ethan Nwaneri et Himad Abdelli. Mis à part le premier nommé, les trois autres peinent à être des véritables renforts pour Marseille depuis leur arrivée. L’international algérien (8 sélections), recruté contre 2,5M€ en provenance d’Angers, avait même été sorti à la mi-temps par Habib Beye lors du quart de finale de Coupe de France perdu face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.).
« Himad n'est pas un joueur qui se cache »
« Après, le coach l'a sorti parce qu'il a pris un carton jaune très vite. Himad n'est pas un joueur qui se cache. Donc, s'il loupe ses deux premiers ballons, ce n'est pas le genre de joueur à jouer vers l'arrière pour se déresponsabiliser. Quand il est un peu moins bien, ça se voit plus vite », a expliqué Oswald Tanchot auprès d’Eurosport, lui qui a lancé Himad Abdelli en professionnel au Havre. Si ses premières apparitions sont loin d’être convaincantes, il estime que le milieu de terrain âgé de 26 ans pourrait rendre des services à l’OM en cette fin de saison et surtout pour la prochaine, s’il est encore là.
« S'il a la chance de redémarrer l'exercice 2026-27 dans cet effectif, ces cinq mois l'auront aidé »
« Il faut tout prendre en compte. Il est arrivé au mercato d'hiver et c'est toujours plus délicat pour s'intégrer. En plus, il n'a pas fait la même préparation estivale que ses coéquipiers, sans parler des remous internes au club avec un changement de coach et une grève des supporters. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit tout de suite idyllique. Un joueur, c'est un être humain. Il arrive d'Angers à Marseille avec tout ce que ça comporte. Donc, on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire : 'vas-y, joue comme à Angers'. En plus, au SCO, il avait les clés du jeu. Là, il y a des grands joueurs et il faut qu'il gagne cette légitimité-là. Pour moi, ça va venir progressivement. S'il a la chance de redémarrer l'exercice 2026-27 dans cet effectif, ces cinq mois l'auront aidé. Je pense même qu'il peut apporter concrètement à l'équipe en cette fin de saison », a ajouté Oswald Tanchot.