OM : Un renfort déjà promis à Habib Beye pour la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a déclaré vendredi en conférence de presse, Habib Beye est persuadé d’être encore à l’OM la saison prochaine, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Si cela se confirme, l’entraîneur de Marseille pourrait profiter d’un joueur qui peine à s’imposer depuis son arrivée dans la cité phocéenne, mais qui pourrait devenir un renfort intéressant lors de l’exercice 2026-2027.

Après avoir enregistré plusieurs départs, l’OM a accueilli quatre nouveaux joueurs cet hiver : Quinten Timber, Tochukwu Nnadi, Ethan Nwaneri et Himad Abdelli. Mis à part le premier nommé, les trois autres peinent à être des véritables renforts pour Marseille depuis leur arrivée. L’international algérien (8 sélections), recruté contre 2,5M€ en provenance d’Angers, avait même été sorti à la mi-temps par Habib Beye lors du quart de finale de Coupe de France perdu face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.).

“On garde la tête haute et on avance ! 💥 On bosse pour revenir au top, chaque jour compte. pic.twitter.com/T3rzV0l9FT — himad abdelli (@HimadAbdelli) March 27, 2026

« Himad n'est pas un joueur qui se cache » « Après, le coach l'a sorti parce qu'il a pris un carton jaune très vite. Himad n'est pas un joueur qui se cache. Donc, s'il loupe ses deux premiers ballons, ce n'est pas le genre de joueur à jouer vers l'arrière pour se déresponsabiliser. Quand il est un peu moins bien, ça se voit plus vite », a expliqué Oswald Tanchot auprès d’Eurosport, lui qui a lancé Himad Abdelli en professionnel au Havre. Si ses premières apparitions sont loin d’être convaincantes, il estime que le milieu de terrain âgé de 26 ans pourrait rendre des services à l’OM en cette fin de saison et surtout pour la prochaine, s’il est encore là.