Zinedine Zidane et le PSG : La nouvelle confirmation venue de l’étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Luis Enrique, le PSG a enfin trouvé l’entraîneur avec lequel construire sur la durée. Le club de la capitale a donc fait le bon choix en 2023 en faisant confiance à l’Espagnol. Auparavant, à Paris, on a étudié différentes pistes dont celle menant à Zinedine Zidane. Le PSG aurait en effet bien aimé faire venir le Français sur son banc de touche et ça a encore été confirmé.

Zinedine Zidane aurait-il pu être aujourd’hui l’entraîneur du PSG ? Le Qatar en a rêvé et ça semblait même proche de se faire. En effet, en 2022, avant que le club de la capitale ne fasse finalement venir Christophe Galtier, Daniel Riolo avait annoncé l’arrivée de Zizou sur le banc parisien. « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce », avait-il balancé.

Zidane - «Je ne veux plus le voir» : La rupture irréversible avec un champion du monde 98 ! https://t.co/0336SlVI3b — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG a bien pensé à Zidane… Au final, Zinedine Zidane ne sera jamais venu au PSG. Pourtant, l’intérêt du club de la capitale pour l’ancien entraîneur du Real Madrid était visiblement bel et bien réel. En effet, parti de la Casa Blanca en 2021, Zizou a été très sollicité depuis son départ et comme l’a confirmé AS ce dimanche, le club de la capitale faisait bel et bien partie de ceux qui ont tenté leur chance auprès de Zidane. Chelsea était également dans le coup à un moment, au même titre qu’Al-Hilal, le club saoudien étant même prêt à faire des folies et offrir des millions d’euros au Français pour le convaincre.