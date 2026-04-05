Mercato - PSG : La question d’argent qui va empêcher le transfert d’un crack ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été 2026 animé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces derniers jours. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur un crack. Mais une question d’argent pourrait annuler son transfert dans quelques mois.

Depuis l’arrivée de Luis Campos en 2022, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Le club de la capitale mise désormais sur la jeunesse et les réels besoins de l’effectif. Les dirigeants parisiens devraient d’ailleurs chercher à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi coché quelques noms sur leur liste, dont un en Bundesliga.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG s'attaque à une sensation de Bundesliga Le PSG suivrait en effet très attentivement la situation de Yan Diomandé. Avec 11 buts et 8 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, l’international ivoirien est l’une des révélations du RB Leipzig cette saison. L’ailier de 19 ans aurait donc tapé dans l’oeil des pensionnaires de la Ligue 1. Mais une question d’argent pourrait le pousser à poursuivre l’aventure au sein du club allemand.