Mercato - PSG : La question d’argent qui va empêcher le transfert d’un crack ?

Le PSG devrait vivre un été 2026 animé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces derniers jours. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur un crack. Mais une question d’argent pourrait annuler son transfert dans quelques mois.
Depuis l’arrivée de Luis Campos en 2022, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Le club de la capitale mise désormais sur la jeunesse et les réels besoins de l’effectif. Les dirigeants parisiens devraient d’ailleurs chercher à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi coché quelques noms sur leur liste, dont un en Bundesliga.
Le PSG s'attaque à une sensation de Bundesliga
Le PSG suivrait en effet très attentivement la situation de Yan Diomandé. Avec 11 buts et 8 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, l’international ivoirien est l’une des révélations du RB Leipzig cette saison. L’ailier de 19 ans aurait donc tapé dans l’oeil des pensionnaires de la Ligue 1. Mais une question d’argent pourrait le pousser à poursuivre l’aventure au sein du club allemand.
Le PSG snobé par Yan Diomandé pour un plus gros salaire ?
« Gardez un œil sur deux issues pour Yan Diomandé. La première est celle d’éventuellement vendre le joueur cet été. Plusieurs clubs sont intéressés. Manchester United était déjà là en janvier. Le PSG et le Bayern Munich seraient vraiment attentifs à la situation de l’ailier du RB Leipzig. Tottenham était également intéressé en janvier. La seconde, en revanche, est une nouvelle issue que le RB Leipzig explore avec les agents du joueur. Le RB Leipzig aurait proposé à Yan Diomandé de rester au moins une saison supplémentaire, de signer un nouveau contrat en augmentant le salaire puisqu’il a un petit salaire comparé aux sommes évoquées pour son transfert, d’éventuellement jouer la Ligue des champions et de partir à l’été 2027 avec l’inclusion potentielle d’une clause libératoire » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le PSG est prévenu.