Mercato - OM : Mason Greenwood va partir, la bombe est lâchée à l'étranger ?

Arrivé pour être la star du projet de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood pourrait bien partir quelques mois après l’entraineur. Son contrat le lie à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029, mais les rumeurs autour de son avenir se font de plus en plus nombreuses, avec des clubs étrangers qui semblent déjà prêts à passer à l’action.
Annoncé comme le nouveau prodige du football anglais, Mason Greenwood a connu un début de carrière chaotique du côté de l’Angleterre et de Manchester United. Il a toutefois réussi à se relancer à l’OM, où il est devenu en quelques mois un joueur majeur de l’effectif. Mais jusqu’à quand ?
Mason Greenwood, c’est fini
Car comme des nombreux cadres marseillais, Greenwood semble être surtout venu au club pour Roberto De Zerbi. Ce dernier n’est plus là et ça pourrait bien en inciter plusieurs à quitter Marseille, comme la star anglaise. Ça ne devrait pas être trop difficile de trouver preneur, puisque ses prestations sous les couleurs de l’OM ont tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens comme la Juventus ou l’Atlético de Madrid. Et c’est sans parler d’une possible offre pharaonique venant d’Arabie Saoudite, où il pourrait d’ailleurs toucher un salaire très intéressant !
Un transfert record en vue ?
Ça pourrait bien devenir le grand feuilleton de l’été dans le sud de la France, mais une tendance semble déjà se préciser. TuttoJuve.com nous apprend en effet qu’une séparation serait d’ores et déjà actée entre Mason Greenwood et l’OM. Il faut dire que le moment semble être parfait, puisque la valeur du joueur a grimpé jusqu’à dépasser la barre des 50M€, soit le double de son prix d’achat. Une telle vente serait tout simplement un record pour le club phocéen, puisqu’elle dépasserait largement celle de Michy Batshuayi à Chelsea en juillet 2016, estimée à 39M€.