Mercato - PSG : «C’est incroyablement difficile», un coup de froid est lâché pour le transfert d’une star ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été 2026 plutôt mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir plusieurs renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient notamment une star dans leur viseur. Mais un coup de froid semble avoir été lâché sur ce dossier.

Le PSG s’est visiblement rendu compte des limites de son effectif. Victime de nombreux pépins physiques, le club de la capitale s’est parfois retrouvé à court de solutions. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc remédier à ce problème cet été sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été évoqués. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment une star dans leur viseur.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

«C’est une vente incroyablement difficile» Le PSG serait en effet intéressé par un transfert de Bruno Fernandes à en croire Caught Offside. Le milieu de terrain portugais pourrait quitter Manchester United cet été. Mais le dossier promet d’être délicat chez les Red Devils. « Certaines personnes à United considèrent que cette année pourrait être idéale pour vendre Fernandes. Mais c’est une vente incroyablement difficile, comme ça l’aurait été si Liverpool avait décidé de ne pas garder Salah l’été dernier » a confié une source au média britannique.