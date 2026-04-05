Mercato - PSG : «C’est incroyablement difficile», un coup de froid est lâché pour le transfert d’une star ?

Le PSG devrait vivre un été 2026 plutôt mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir plusieurs renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient notamment une star dans leur viseur. Mais un coup de froid semble avoir été lâché sur ce dossier.
Le PSG s’est visiblement rendu compte des limites de son effectif. Victime de nombreux pépins physiques, le club de la capitale s’est parfois retrouvé à court de solutions. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc remédier à ce problème cet été sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été évoqués. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment une star dans leur viseur.
«C’est une vente incroyablement difficile»
Le PSG serait en effet intéressé par un transfert de Bruno Fernandes à en croire Caught Offside. Le milieu de terrain portugais pourrait quitter Manchester United cet été. Mais le dossier promet d’être délicat chez les Red Devils. « Certaines personnes à United considèrent que cette année pourrait être idéale pour vendre Fernandes. Mais c’est une vente incroyablement difficile, comme ça l’aurait été si Liverpool avait décidé de ne pas garder Salah l’été dernier » a confié une source au média britannique.
Le PSG a de la concurrence pour Bruno Fernandes
Par ailleurs, le PSG ne serait pas seul sur le coup. Caught Offside a précisé que le Bayern Munich était également intéressé par le joueur de 31 ans. Ce dernier aurait d’ailleurs une clause libératoire de 65M€ activable uniquement par les clubs étrangers. Reste maintenant à voir si les champions d’Europe 2025 seront prêts à débourser une telle somme d’argent pour l’international portugais. En le recrutant, le PSG ferait une petite entorse à sa ligne directrice sur le mercato. Depuis l’arrivée de Luis Campos, les pensionnaires de la Ligue 1 ne misent presque exclusivement plus que sur des éléments jeunes. En ce sens, Bruno Fernandes ne s'inscrit pas vraiment dans le projet du PSG. Affaire à suivre...