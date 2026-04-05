Mercato : Ce transfert à 38M€ qui a régalé le PSG, «je suis impressionné»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a réalisé de très gros coups sur le marché des transferts. Il y a plusieurs années notamment, les dirigeants parisiens ont déboursé la somme de 38M€ pour un jeune joueur, qui est rapidement devenu un incontournable du football mondial. Une ancienne vedette parisienne est d’ailleurs impressionnée par ce dernier. Explications.

Ayant réussi à remporter la Ligue des Champions en mai 2025, le PSG a effectué des choix payants sur ces dernières années. Sur le mercato notamment, Paris a réussi à recruter des jeunes joueurs d’avenir ayant totalement explosé au sein du club de la capitale. Un cas observable notamment avec Nuno Mendes, recruté contre 38M€ en provenance du Sporting CP en 2021.

💪💪 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 🇵🇹 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗔𝗧𝗘́𝗥𝗔𝗟 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗦𝗘𝗟𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗫𝗪𝗘𝗟𝗟 🇧🇷 ! 🤩❤️💙



Pour le Brésilien, 𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗶𝘀 𝗮 𝗿𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́ 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 en alliant 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/pCm3h328cZ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 5, 2026

Luis Enrique fan de Nuno Mendes Fan du latéral gauche portugais qu’il place également sur l’aile gauche ces derniers temps, Luis Enrique l’a félicité en conférence de presse. « J’aimerais avoir 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Nuno Mendes latéral, Nuno Mendes ailier, Nuno Mendes numéro 9,… Sauf les gardiens - on en a trois de très haut niveau, pour le reste des joueurs, ce serait un rêve (de les voir capable de jouer à tous les postes). Imagine l'entraîneur adverse quand il voit la compo alignée avec des joueurs qui peuvent jouer partout », confiait ainsi le coach du PSG en conférence de presse.