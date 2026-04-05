Mercato : Ce transfert à 38M€ qui a régalé le PSG, «je suis impressionné»

Au cours des dernières années, le PSG a réalisé de très gros coups sur le marché des transferts. Il y a plusieurs années notamment, les dirigeants parisiens ont déboursé la somme de 38M€ pour un jeune joueur, qui est rapidement devenu un incontournable du football mondial. Une ancienne vedette parisienne est d’ailleurs impressionnée par ce dernier. Explications.
Ayant réussi à remporter la Ligue des Champions en mai 2025, le PSG a effectué des choix payants sur ces dernières années. Sur le mercato notamment, Paris a réussi à recruter des jeunes joueurs d’avenir ayant totalement explosé au sein du club de la capitale. Un cas observable notamment avec Nuno Mendes, recruté contre 38M€ en provenance du Sporting CP en 2021.
Luis Enrique fan de Nuno Mendes
Fan du latéral gauche portugais qu’il place également sur l’aile gauche ces derniers temps, Luis Enrique l’a félicité en conférence de presse. « J’aimerais avoir 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Nuno Mendes latéral, Nuno Mendes ailier, Nuno Mendes numéro 9,… Sauf les gardiens - on en a trois de très haut niveau, pour le reste des joueurs, ce serait un rêve (de les voir capable de jouer à tous les postes). Imagine l'entraîneur adverse quand il voit la compo alignée avec des joueurs qui peuvent jouer partout », confiait ainsi le coach du PSG en conférence de presse.
« Je suis impressionné par sa régularité dans la performance »
Avant Nuno Mendes, un autre latéral gauche a régalé les supporters du PSG. Auprès de l’Equipe, Maxwell s’est exprimé sur son digne successeur dans la couloir gauche de la défense parisienne. « Je suis impressionné mais je ne suis pas surpris. Quand le PSG l'a recruté (en 2021), il avait déjà beaucoup de talent. En revanche, grandir aussi vite dans un club pas facile, où tu as la pression pour gagner beaucoup de choses, oui. Je suis impressionné par sa régularité dans la performance », a ainsi confié le Brésilien.