«Ils se disent tous "ouh, ça va être une soirée difficile"» : Ce joueur du PSG qui fait peur à l’Europe !

L’histoire du Paris Saint-Germain est parsemée de grands joueurs et cela n’a fait que s’accentuer depuis le début du projet QSI, en 2011. Mais ceux qui sont actuellement au club ont mis la barre très haut, en remportant notamment une première Ligue des Champions et s’imposant au passage comme des pointures à leur poste.
La saison dernière, Luis Enrique a réalisé quelque chose de grand. Ce n’est pas seulement la victoire du PSG en Ligue des Champions ou les succès à l’international, mais surtout la création d’un collectif solide, composé de joueurs devenus incontournables. Et c’est notamment le cas au poste de latéral...
L’explosion de Nuno Mendes
Car si tout le monde parle d’Achraf Hakimi, justement reconnu parmi les meilleurs joueurs du monde, le PSG peut compter sur un autre phénomène en la personne de Nuno Mendes. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting, il était déjà considéré comme un joueur à fort potentiel, mais il a fallu attendre Luis Enrique pour qu’il puisse enfin l’exprimer librement. Désormais, lorsqu’on parle des meilleurs latéraux gauche en circulation, le Portugais figure en très bonne place dans les classements.
« Il est le latéral gauche le plus performant en Europe ! »
Et ce n’est pas Maxwell, ancien latéral gauche du PSG, qui dira le contraire ! « Est-ce qu’il fait peur aujourd’hui ? Je pense. Il a conquis le respect de tous y compris de ses adversaires directs. Ils sont conscients que dans la vitesse, Nuno peut faire le match avec eux, ils vont devoir utiliser autre chose. Il est le latéral gauche le plus performant en Europe ! » a expliqué le Brésilien, dans un entretien accordé à L’Equipe. « Comme pour le PSG, toutes les équipes te regardent en disant "ouh, ça va être une soirée difficile". Après, pour maintenir ce respect, le plus difficile est de maintenir cette concentration, cette autorité, cette envie de défendre à chaque match ».