«Ils se disent tous "ouh, ça va être une soirée difficile"» : Ce joueur du PSG qui fait peur à l’Europe !

Axel Cornic

L’histoire du Paris Saint-Germain est parsemée de grands joueurs et cela n’a fait que s’accentuer depuis le début du projet QSI, en 2011. Mais ceux qui sont actuellement au club ont mis la barre très haut, en remportant notamment une première Ligue des Champions et s’imposant au passage comme des pointures à leur poste.

La saison dernière, Luis Enrique a réalisé quelque chose de grand. Ce n’est pas seulement la victoire du PSG en Ligue des Champions ou les succès à l’international, mais surtout la création d’un collectif solide, composé de joueurs devenus incontournables. Et c’est notamment le cas au poste de latéral...

«Ousmane Dembélé a une statistique extraordinaire» au PSG : Pierre Ménès n'en revient toujours pas ! https://t.co/AtzyKW91BP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

L’explosion de Nuno Mendes Car si tout le monde parle d’Achraf Hakimi, justement reconnu parmi les meilleurs joueurs du monde, le PSG peut compter sur un autre phénomène en la personne de Nuno Mendes. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting, il était déjà considéré comme un joueur à fort potentiel, mais il a fallu attendre Luis Enrique pour qu’il puisse enfin l’exprimer librement. Désormais, lorsqu’on parle des meilleurs latéraux gauche en circulation, le Portugais figure en très bonne place dans les classements.