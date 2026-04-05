Le PSG a déjà trouvé un gardien de but «plus fort» : Matvey Safonov sérieusement menacé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation pour les gardiens de but du PSG est loin d'être idéale. Et pour cause, après avoir pris la place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov se retrouve lui aussi sous le menace après une prestation compliquée face à Toulouse.

Cette saison, la gestion des gardiens de but du PSG fait largement parler. Et pour cause, recruté pour 50M€, bonus compris, Lucas Chevalier a été relégué sur le banc de touche en cours de saison après des débuts poussifs. C'est donc Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens et impressionne. Cependant, la prestation du portier russe contre Toulouse pourrait une nouvelle fois rebattre les cartes. Jérôme Alonzo a commenté cette situation.

Un peu d'espoir pour Lucas Chevalier.pic.twitter.com/t8PWluMdVB — SO FOOT (@sofoot) April 3, 2026

Safonov menacé pour la fin de saison ? « Moi, je pense que Chevalier est intrinsèquement plus fort. Mais ça n’a aucune importance puisque Luis Enrique a donné les clés à Safonov en le faisant jouer quelques jours seulement après qu’il a retiré son attelle suite à sa fracture de la main. Vous imaginez la dose de confiance que vous donnez à un gars en faisant ça ? L’excuse de la pression liée à la concurrence n’existe plus aujourd’hui. Enfin, avant le match face à Toulouse, elle n’existait pas », assure l'ancien gardien de but du PSG dans les colonnes du Parisen, avant d'évoquer un éventuel risque pour Matvey Safonov en cas de match raté contre Liverpool mercredi.