Le PSG a déjà trouvé un gardien de but «plus fort» : Matvey Safonov sérieusement menacé ?

La situation pour les gardiens de but du PSG est loin d'être idéale. Et pour cause, après avoir pris la place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov se retrouve lui aussi sous le menace après une prestation compliquée face à Toulouse.
Cette saison, la gestion des gardiens de but du PSG fait largement parler. Et pour cause, recruté pour 50M€, bonus compris, Lucas Chevalier a été relégué sur le banc de touche en cours de saison après des débuts poussifs. C'est donc Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens et impressionne. Cependant, la prestation du portier russe contre Toulouse pourrait une nouvelle fois rebattre les cartes. Jérôme Alonzo a commenté cette situation.
Safonov menacé pour la fin de saison ?
« Moi, je pense que Chevalier est intrinsèquement plus fort. Mais ça n’a aucune importance puisque Luis Enrique a donné les clés à Safonov en le faisant jouer quelques jours seulement après qu’il a retiré son attelle suite à sa fracture de la main. Vous imaginez la dose de confiance que vous donnez à un gars en faisant ça ? L’excuse de la pression liée à la concurrence n’existe plus aujourd’hui. Enfin, avant le match face à Toulouse, elle n’existait pas », assure l'ancien gardien de but du PSG dans les colonnes du Parisen, avant d'évoquer un éventuel risque pour Matvey Safonov en cas de match raté contre Liverpool mercredi.
«Moi, je pense que Chevalier est intrinsèquement plus fort»
« Le problème, c’est qu’on parle d’un poste qui marche beaucoup à la confiance. On a vu, d’ailleurs, que lorsque Safonov est en confiance, il fait des matchs incroyables. Maintenant, on ne sait pas comment il réagira à ces boulettes, en sélection, la semaine dernière, et en club, vendredi, puisque quand ça lui est arrivé l’année dernière au Bayern, on l’a sorti le match suivant. Ce qui est certain, c’est que ça fait deux fois en deux semaines. Moi, je ne le connais pas assez pour savoir comment il peut se remettre de ça », ajoute Jérôme Alonzo.