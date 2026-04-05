Mercato - PSG : Paris s’active pour un talent brésilien, ce sera 40M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été 2026 animé avec le mercato. Habitué à miser sur la jeunesse, le club de la capitale devrait chercher à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens s’activeraient d’ailleurs pour le transfert d’un talent brésilien, estimé aux alentours de 40M€.

Contrairement aux derniers mois, le PSG ne devrait pas se montrer discret sur le mercato cet été. Les dirigeants parisiens semblent s’être rendus compte que Luis Enrique était parfois limité avec son effectif, surtout en cas de pépin physique. Les Rouge-et-Bleu voudraient donc offrir de nouvelles solutions au coach espagnol. Et comme depuis quelques années maintenant, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient une nouvelle fois miser sur la jeunesse.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG en pince pour un crack brésilien Et quelques noms ont été évoqués ces dernières semaines. Joel Ordonez (Club Brugge), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Kennet Eichhorn (Hertha Berlin) ou encore Karim Coulibaly (Werder Bremen) ont été annoncés du côté du PSG. Et un nouveau joueur devrait s’ajouter à cette liste. D’après les informations d’ESPN, les champions d’Europe 2025 feraient partie des prétendants d’Erick Belé. L’international U20 brésilien serait également dans le viseur de Liverpool en Premier League et de Parme en Italie. Les équipes européennes prépareraient d’ailleurs leurs offensives pour le milieu de terrain de 19 ans. Palmeiras, de son côté, attendrait aux alentours de 40M€ pour le transfert de son talent.