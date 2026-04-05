Mercato - PSG : Le transfert «idéal» déjà annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été 2026 assez agité sur le mercato. Le club de la capitale aimerait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Et pour apporter de la profondeur à son effectif, la formation parisienne aurait un nom en tête. À l’étranger, on estime même que le timing serait « idéal » pour ce transfert.

Contrairement à ces derniers mois, le PSG devrait être plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale se serait rendu compte des limites de son effectif, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens s’activeraient donc pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été évoqués, dont un notable.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG va profiter d’un timing «idéal» pour un transfert ? Le PSG n’exclurait en effet pas un transfert de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain portugais pourrait quitter Manchester United cet été. Chez les Red Devils, certains estimeraient même que le timing serait parfait pour se séparer du joueur de 31 ans. « Certaines personnes à United considèrent que cette année pourrait être idéale pour vendre Fernandes. Mais c’est une vente incroyablement difficile, comme ça l’aurait été si Liverpool avait décidé de ne pas garder Salah l’été dernier » a confié une source à Caught Offside. Le média anglais a d’ailleurs confirmé l’intérêt du PSG, qui serait en concurrence avec le Bayern Munich sur ce dossier.