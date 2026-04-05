Mercato - PSG : Deux frères réunis à Paris cet été ? Le gros coup tenté par Luis Campos !

Pierrick Levallet

Et si le PSG réunissait une nouvelle fratrie cet été ? Après Kylian et Ethan Mbappé, le club de la capitale réfléchirait à l’hypothèse d’avoir de nouveaux deux frères dans la même équipe. Luis Campos préparerait en effet ce gros coup sur le mercato, qui entrerait dans la nouvelle ligne directrice que les Rouge-et-Bleu se sont fixés dans leur recrutement.

Cet été, le PSG devrait être plutôt actif sur le mercato. Le club de la capitale voudrait apporter un peu plus de profondeur à l’effectif de Luis Enrique, qui a été contraint de composer avec de nombreux pépins physiques cette saison. Comme depuis quelques années, les Rouge-et-Bleu devraient miser sur la jeunesse. Plusieurs noms ont d'ailleurs été évoqués ces derniers jours. Les champions d’Europe 2025 songeraient notamment à réunir une fratrie dans la Ville Lumière.

Mercato - Un joueur du PSG réclame une signature : Est-ce une bonne idée ? https://t.co/BmNKKIZFkP — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG va réunir une fratrie cet été ? D’après les informations de Média Foot, le PSG aurait en effet des vues sur Guela Doué. Le frère de Désiré Doué serait vu comme une excellente option en tant que doublure d’Achraf Hakimi. Le latéral droit de 23 ans réalise une saison intéressante du côté du RC Strasbourg. Luis Campos apprécierait sa marge de progression et sa capacité à s’adapter au haut niveau. Au sein des pensionnaires de la Ligue 1, on pense que son profil est capable de s’inscrire dans la rotation de Luis Enrique.