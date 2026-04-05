Mercato - OM : «Je ne devais pas signer», la proposition de Marseille a bouleversé ses plans

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de revenir sur son transfert à l’OM datant d’il y a quelques années, un ancien joueur a expliqué que, dans un premier temps, il ne devait pas signer. Le principal intéressé avait prévu de retourner dans son pays d’origine, mais quand il a su que Marseille était intéressé par son profil, il a revu ses plans.

Après quatre saisons passées au RC Lens, Vitorino Hilton rejoignait l’OM à l’été 2008, où il sera resté trois ans, jusqu’en 2011. Pourtant, l’ancien défenseur central ne devait pas venir à Marseille. Comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à FootMarseille.com, le Brésilien avait prévu de retourner dans son pays, mais c’était avant qu’il apprenne que le club olympien était intéressé par lui.

Mercato - PSG : Un Parisien est parti à l’OM, cette trahison l’a changé pour le reste de sa vie https://t.co/iiKDhk2Xmx — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes » « Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a confié Vitorino Hilton.