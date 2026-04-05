Mercato - OM : «Je ne devais pas signer», la proposition de Marseille a bouleversé ses plans

Au moment de revenir sur son transfert à l’OM datant d’il y a quelques années, un ancien joueur a expliqué que, dans un premier temps, il ne devait pas signer. Le principal intéressé avait prévu de retourner dans son pays d’origine, mais quand il a su que Marseille était intéressé par son profil, il a revu ses plans.
Après quatre saisons passées au RC Lens, Vitorino Hilton rejoignait l’OM à l’été 2008, où il sera resté trois ans, jusqu’en 2011. Pourtant, l’ancien défenseur central ne devait pas venir à Marseille. Comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à FootMarseille.com, le Brésilien avait prévu de retourner dans son pays, mais c’était avant qu’il apprenne que le club olympien était intéressé par lui.
« Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes »
« Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a confié Vitorino Hilton.
« Marseille est un club français qui, au vu de sa popularité, doit gagner des titres »
En trois ans passés à l’OM, il a remporté un championnat de France (2010), deux Coupes de la Ligue (2010, 2011) et un Trophée des champions (2010). Alors que le club est toujours en quête de son premier trophée depuis 2012, Vitorino Hilton estime qu’il n’est pas à sa place et doit être en mesure de lutter pour des titres : « Je pense que Marseille est un club français qui, au vu de sa popularité, doit gagner des titres. Il doit au minimum rivaliser avec les autres grands clubs. »