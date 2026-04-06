Mercato - PSG : Un nouveau phénomène à Paris, le transfert surprise ?

Amadou Diawara

La direction du PSG serait tombée sous le charme d'une pépite africaine de 16 ans. A tel point qu'elle aurait invité le joueur à faire des essais dans son centre d'entrainement pendant quelques jours. Dans la foulée, elle aurait participé à l'Olympia Future Cup avec le PSG. Reste à savoir si le milieu offensif malien signera finalement à Paris.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services d'un nouveau crack. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, l'écurie rouge et bleu a profité de la situation pour finaliser son transfert. Pour rester en bons termes avec le FC Barcelone, le PSG a négocié une opération à hauteur de 8M€, plutôt que de lever simplement la clause de Dro Fernandez. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est réjoui le joueur de 18 ans après sa signature.

Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique au Real Madrid, le choix révélé en Espagne ! https://t.co/MP8lAWooag — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Aboubacar Maiga a passé des tests au PSG Après Dro Fernandez, le PSG aurait déjà identifié sa prochaine pépite. D'après les indiscrétions de SPORT, divulguées ce dimanche soir, les hautes sphères parisiennes auraient coché le nom d'Aboubacar Maiga, milieu offensif malien de 16 ans issu de l'Académie Africa Foot. Avant de finaliser potentiellement la signature de ce joueur, le PSG l'aurait invité à Paris.