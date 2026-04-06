Mercato - PSG : Un nouveau phénomène à Paris, le transfert surprise ?

La direction du PSG serait tombée sous le charme d'une pépite africaine de 16 ans. A tel point qu'elle aurait invité le joueur à faire des essais dans son centre d'entrainement pendant quelques jours. Dans la foulée, elle aurait participé à l'Olympia Future Cup avec le PSG. Reste à savoir si le milieu offensif malien signera finalement à Paris.
Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services d'un nouveau crack. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, l'écurie rouge et bleu a profité de la situation pour finaliser son transfert. Pour rester en bons termes avec le FC Barcelone, le PSG a négocié une opération à hauteur de 8M€, plutôt que de lever simplement la clause de Dro Fernandez. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est réjoui le joueur de 18 ans après sa signature.
Aboubacar Maiga a passé des tests au PSG
Après Dro Fernandez, le PSG aurait déjà identifié sa prochaine pépite. D'après les indiscrétions de SPORT, divulguées ce dimanche soir, les hautes sphères parisiennes auraient coché le nom d'Aboubacar Maiga, milieu offensif malien de 16 ans issu de l'Académie Africa Foot. Avant de finaliser potentiellement la signature de ce joueur, le PSG l'aurait invité à Paris.
Maiga a disputé l'Olympia Future Cup avec le PSG
A en croire SPORT, Aboubacar Maiga aurait effectué quelques jours d'essais au centre d'entrainement du PSG, avant de disputer l'Olympia Future Cup - tournoi organisé dans les installations de l'Ajax - sous les couleurs rouge et bleu ce week-end. Comme révélé par le média espagnol, le PSG aurait testé Aboubacar Maiga en vue d'un transfert. S'il sont convaincus par le phénomène de 16 ans, les dirigeants du club parisien concluront un accord pour qu'il fasse partie de leur effectif lorsqu'il sera majeur. Affaire à suivre...