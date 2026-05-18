F1 : L'ancien patron de Red Bull ne voulait pas de Max Verstappen, «il y était opposé» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde de Formule 1 à 28 ans, Max Verstappen est arrivé très tôt au plus haut niveau, à seulement 17 ans. Vite intégré dans le collectif Red Bull, il court d'abord une première saison pour l'écurie sœur Toro Rosso. Mais en 2016, il finit très vite par intégrer l'écurie Red Bull pour courir le reste de la saison à la place du Russe Daniil Kvyat. Une décision avec laquelle l'ancien patron de Red Bull n'était pas d'accord, au tout début.

Au début de la saison 2016, Max Verstappen connaît donc une promotion dans l'écurie Red Bull à seulement 18 ans. Le pilote néerlandais, repéré chez les jeunes catégories pour ses qualités, ne met pas longtemps avant de s'adapter à cette nouvelle dimension mais beaucoup étaient sceptiques quant à cette promotion, estimant que c'était trop tôt. Helmut Marko, le responsable de la filière des jeunes chez Red Bull à ce moment-là, a osé le lancer.

Max Verstappen lancé très tôt chez Red Bull Max Verstappen gravit rapidement les échelons et connaît donc une promotion à la place de Daniil Kvyat. Le pilote russe, dans la tourmente, est impliqué dans un accident au Grand Prix de Russie et il semble avoir perdu le fil. Le jeune Néerlandais prend donc sa place avec succès. « Kvyat avait déjà connu des difficultés auparavant, mais en 2016 il n’était plus le même pilote. Dès les essais hivernaux, il se plaignait constamment des freins. Nous avons compris qu’il fallait agir rapidement. Le coéquipier de Max, Carlos Sainz, était très déçu que nous ne l’ayons pas choisi. Mais pour nous, c’était une décision claire et simple » dit Helmut Marko dans un entretien pour De Telegraaf.