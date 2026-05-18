«Mbappé quittera le club, à moins que…», la bombe lâchée en Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

13 ans après son départ, José Mourinho va faire son grand retour au Real Madrid, où il remplacera Alvaro Arbeloa la saison prochaine et cela pourrait impacter l’avenir de Kylian Mbappé. Selon Tim Sherwood, le capitaine de l’équipe de France quittera le club cet été, à moins qu’il ne se plie aux exigences du technicien portugais.

Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé va avoir un quatrième entraîneur au Real Madrid : José Mourinho. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord en ce sens a été trouvé entre les deux parties et le technicien portugais va faire son grand tour, lui qui a déjà entraîné la Casa Blanca de 2010 à 2013 et devrait signer un contrat de deux ans.

« Si tu ne veux pas jouer sous les ordres de José Mourinho, si tu es Mbappé, tu es dehors » Une des premières missions de José Mourinho sera de gérer un vestiaire qui semble complètement fracturé. Selon Tim Sherwood, il pourrait même décider de pousser Kylian Mbappé vers la sortie s’il n’adhère pas à son mode de fonctionnement. « Si tu ne veux pas jouer sous les ordres de José Mourinho, si tu es Mbappé, tu es dehors. De toute façon, les supporters le poussent déjà vers la sortie. Mbappé quittera le club, à moins que José ne le rallie à sa cause, auquel cas il remerciera José de l'avoir gardé dans le plus grand club du monde. Où Mbappé va-t-il aller ? C'est le plus grand club du monde », a déclaré l’ancien entraîneur de Tottenham et d’Aston Villa sur le plateau de Sky Sports.