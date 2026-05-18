F1 - Il dévoile un secret sur Michael Schumacher : «Il était vraiment doué pour ça»

Pilote réserve chez Mercedes en 2010, Sam Bird a pu côtoyer de très près Michael Schumacher. Et très clairement, il a été impressionné par la façon dont le septuple champion du monde pouvait emmener avec lui toute une écurie. Un vrai meneur d'hommes qui savait fédérer autour de lui.
Le talent de Michael Schumacher n'est évidemment plus à démontrer. L'Allemand a effectivement décroché sept titres mondiaux, s'imposant comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Néanmoins, certaines facettes de celui qui était surnommé le Baron Rouge sont moins connues. C'est ainsi que Sam Bird, pilote de réserve chez Mercedes en 2010 aux côtés de Michael Schumacher, dévoile que la légende de la F1 est surtout très impressionnant dans sa capacité à fédérer une équipe autour de lui.
«Michael, tout d’abord, quel homme»
« Michael, tout d’abord, quel homme. Ce que j’ai appris de Michael, ce n’était pas forcément sa façon de conduire, c’était sa façon de travailler avec les gens. Sa capacité à fédérer l’équipe autour de lui, à collaborer, à être aimable, tout en sachant être ferme quand il le fallait. Je pense que c’est probablement la chose la plus importante que j’ai retenue de mon travail avec lui. Il était vraiment, vraiment doué pour instaurer un bon environnement d’équipe. Et c’est sans doute la plus grande leçon de cette expérience », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Il était vraiment, vraiment doué pour instaurer un bon environnement d’équipe»
« Nico était son coéquipier, et Nico était très bon pour les réglages de la voiture, pour connaître les chiffres et les données techniques sur ce qu’il attendait de la monoplace. Michael était bon là-dedans, mais il était aussi brillant dans les relations humaines. Et je pense qu’on l’a vu chez Ferrari, à quel point ils l’aimaient, et il a apporté cela chez Mercedes. C’est le respect qu’il imposait tout naturellement lorsqu’il était dans l’équipe. C’était cette présence. C’était cette aura qu’il dégageait en entrant dans une pièce, tout le monde savait que quand Michael disait quelque chose, d’accord, cela avait du poids », ajoute Sam Bird.