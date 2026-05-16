F1 - Verstappen : Les trois équipes où il pourrait signer prochainement !

L’avenir de Max Verstappen est sur toutes les lèvres. Le quadruple champion du monde pourrait quitter Red Bull dans le futur si les résultats de l’écurie autrichienne ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Pour Günther Steiner, trois destinations sont véritablement possibles pour le champion néerlandais.
De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Cela fait déjà deux ans que Red Bull n’est plus la meilleure équipe du circuit, et le Néerlandais pourrait s’impatienter lui qui court après un cinquième titre de champion du monde. Si certains observateurs indiquent qu’un transfert n’est pas à exclure pour Verstappen, Günther Steiner ne voit que trois options.
« Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes »
« À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Mais est-ce qu’il y a quelque chose de disponible en ce moment ? Peut-être pas. Mais est-ce qu’elles créeraient quelque chose de disponible pour Max Verstappen ? C’est ça la grande question. Qui est prêt à sacrifier ce qu’il a actuellement pour Max, parce que Max est, à mon avis, le champion. C’est le GOAT. Ce n’est pas le champion du monde actuellement, évidemment, c’est Lando, mais c’est un quadruple champion du monde », a ainsi confié l’ancien directeur de Haas dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Il va regarder et discuter avec ces trois équipes »
« Certaines équipes y réfléchiront. Il suffit de regarder Ferrari quand ils ont laissé partir Carlos Sainz, qui faisait du bon travail, parce que le GOAT Lewis Hamilton est arrivé. Donc je pense que quelque chose comme ça doit arriver. Mais c’est aussi ce que Max va chercher. Et je suis sûr qu’on n’a pas besoin de lui dire de le faire. Il va regarder et discuter avec ces trois équipes, mais je ne pense pas qu’il y en ait une qui soit réellement focalisée sur lui pour l’instant. Il va sonder les trois et voir où il a la meilleure opportunité de viser un cinquième titre mondial », conclut Steiner.