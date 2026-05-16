F1 - Verstappen : Les trois équipes où il pourrait signer prochainement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’avenir de Max Verstappen est sur toutes les lèvres. Le quadruple champion du monde pourrait quitter Red Bull dans le futur si les résultats de l’écurie autrichienne ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Pour Günther Steiner, trois destinations sont véritablement possibles pour le champion néerlandais.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Cela fait déjà deux ans que Red Bull n’est plus la meilleure équipe du circuit, et le Néerlandais pourrait s’impatienter lui qui court après un cinquième titre de champion du monde. Si certains observateurs indiquent qu’un transfert n’est pas à exclure pour Verstappen, Günther Steiner ne voit que trois options.

« Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes » « À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Mais est-ce qu’il y a quelque chose de disponible en ce moment ? Peut-être pas. Mais est-ce qu’elles créeraient quelque chose de disponible pour Max Verstappen ? C’est ça la grande question. Qui est prêt à sacrifier ce qu’il a actuellement pour Max, parce que Max est, à mon avis, le champion. C’est le GOAT. Ce n’est pas le champion du monde actuellement, évidemment, c’est Lando, mais c’est un quadruple champion du monde », a ainsi confié l’ancien directeur de Haas dans des propos relayés par Next-Gen Auto.