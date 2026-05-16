Kylian Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid prêt à vendre une de ses deux stars !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Kylian Mbappé est de plus en plus critiqué au Real Madrid. Lors du match contre Oviedo, le Français a d’ailleurs été sifflé par ses propres supporters, preuve que le climat est tendu autour de l’attaquant. En interne, certains dirigeants seraient ouverts à une vente de l’ancien joueur du PSG cet été, ou bien c’est Vinicius Jr qui pourrait s’en aller.

C’est une scène qui a beaucoup fait parler et qui illustre parfaitement la saison très compliquée vécue par le Real Madrid. Jeudi 14 mai, le club espagnol recevait Oviedo pour le compte de la 36ème journée de Liga. Les partenaires de Jude Bellingham se sont imposés 2-0, mais c’est surtout l’entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a beaucoup fait parler. Lorsqu’il a mis le pied sur la pelouse pour remplacer Gonzalo Garcia à la 69ème minute, le Français a été sifflé par ses propres supporters. Une preuve supplémentaire qui illustre le climat tendu autour de l’attaquant de 27 ans.

Le Real Madrid pourrait vendre Mbappé ou Vinicius Jr cet été L’aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se passe donc pas de la meilleure des manières possibles et elle pourrait d’ailleurs prendre fin cet été. Selon les informations de L’Équipe, certains dirigeants madrilènes seraient pour une vente du Français lors du mercato, ou bien un transfert de Vinicius Jr, car leur duo sur le front de l’attaque ne fonctionnerait pas. Toutefois, un départ de l’ancien joueur du PSG serait jugé comme improbable, car il est arrivé il y a seulement deux saisons et il est encore sous contrat jusqu’en 2029.