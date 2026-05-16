Transfert de Mason Greenwood : Voilà le seul club qui peut sauver l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée à Marseille en 2024, Mason Greenwood a montré qu'il avait de grandes qualités sur le terrain. Mais cela ne suffit pas pour propulser l'OM vers les sommets cette saison, la faute peut-être à son comportement souvent reproché. A l'approche du mercato estival, son avenir suscite beaucoup d'interrogations. Un club pourrait se laisser tenter par un transfert...

Sous contrat à l'OM jusqu'en 2029, Mason Greenwood pourrait quitter le club plus vite que prévu. L'attaquant anglais suscite beaucoup d'interrogations concernant son avenir et son départ semble quasiment déjà acté. Mais trouver un club pour lui n'est pas facile et d'après Mathieu Grégoire, il y a une opportunité qui pourrait se créer du côté de l'Espagne, où il a déjà joué.

Greenwood sur le départ de l'OM Auteur de 16 buts cette année en Ligue 1, Mason Greenwood a encore prouvé qu'il était capable de belles performances sur le terrain. L'attaquant de 24 ans pourrait toutefois quitter l'OM cet été si jamais le club trouve une belle proposition pour lui. Estimé à 55M€, il rapporterait un gros chèque à son club. « Greenwood, la tendance nette est au départ, mais après je rappelle que Manchester United a toujours 40% du transfert. Et faut trouver un club, ce qui n'est pas facile. Et lui, je ne suis pas certain qu'il soit fan de l'idée d'aller en Arabie Saoudite. Donc ça ferme un marché. L'Angleterre c'est fermé aussi. Il ne reste pas beaucoup de trucs. Peut-être un club espagnol comme l'Atlético de Madrid » révèle le correspondant à Marseille de L'Equipe Mathieu Grégoire pour Football Club de Marseille.