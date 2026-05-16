C'est tendu à l'OM : «Medhi Benatia ne supporte pas Mason Greenwood»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM depuis 2024, Mason Greenwood s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Son talent a beaucoup servi à Marseille mais le contexte actuel est difficile. L'OM va achever une saison décevante qui pourrait l'être encore plus en fonction du dernier match de la saison et le comportement de Mason Greenwood fait beaucoup parler. Medhi Benatia aurait beaucoup de mal avec l'attaquant anglais.

Malgré son talent ballon au pied, Mason Greenwood ne fait pas l'unanimité à l'OM. D'ailleurs, son départ cet été est évoqué depuis quelques semaines, la faute peut-être à ce manque d'équilibre entre le talent du joueur et son manque de cohésion avec le reste de l'équipe. La tension serait particulièrement présente avec Medhi Benatia par ailleurs.

Greenwood insupportable à l'OM ? L'ailier droit de 24 ans présente une feuille de statistiques plutôt convaincante encore une fois avec 16 réalisations en Ligue 1 mais cela ne suffit pas pour montrer qu'il fonctionne bien avec le reste de l'équipe. « Medhi Benatia ne supporte pas le comportement de Greenwood et ce qu'il diffuse à l'intérieur d'un groupe. La vérité c'est que Benatia ne supporte plus le comportement de Greenwood. Donc maintenant la question est de savoir comment tu trouves l'équilibre entre un coach qui en a besoin parce que c'est un game winner, et un directeur sportif qui te dit "ouais mais ce mec là, il menace mon groupe parce que je perds Nwaneri à cause de lui". Greenwood montre un mauvais exemple à Nwaneri. Donc ce n'est pas facile » analyse le correspondant à Marseille de L'Equipe Mathieu Grégoire pour Football Club de Marseille.