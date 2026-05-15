Galtier ou Génésio pour remplacer Beye : Un ancien joueur de l'OM n'arrive pas à choisir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison très décevante, l'OM s'apprête à tout changer dans son encadrement. L'arrivée d'Habib Beye en février dernier n'a pas arrangé les choses et il devrait quitter les lieux prochainement. Pour le remplacer, deux noms sont avancés dans la presse ces derniers jours : Bruno Génésio ou Christophe Galtier. Un ancien joueur de l'OM a du mal à trancher.

A la dérive ces derniers mois, l'OM va finir sa saison loin des objectifs énoncés en début de saison. Le club va rater la Ligue des champions l'année prochaine et du changement est attendu cet été. Cela commencera par une nouvelle tête au poste d'entraîneur et pour remplacer Habib Beye, deux noms sont évoqués : Christophe Galtier et Bruno Génésio. Les deux entraîneurs d'expérience ont des qualités qui séduisent Souleymane Diawara.

Galtier à l'OM, une bonne idée après le PSG ? Après sa carrière de jouer, Christophe Galtier avait commencé comme entraîneur adjoint à l'OM en 2000. Mais c'est véritablement à l'ASSE de 2009 à 2017 qu'il s'est imposé avant de connaître le grand succès et un titre de champion de France avec le LOSC. Sur le papier, il a toutes les qualités pour prendre en main l'OM. Pas sûr que son passage au PSG entre 2022 et 2023 lui porte chance... « Si je préfère Génésio ou Galtier ? J’aime les deux. J’aime “Galette” parce que je le connaît déjà, j’ai eu la chance de travailler avec lui à Sochaux. Si je n’ai pas peur de l’étiquette pro parisien avec “Galette” ? Pfff… Après ça ce sont les histoires de supporters. Dès qu’il y a des résultats ne t’inquiète pas on oublie vite l’étiquette du côté des supporters. Il y a combien de joueurs du Paris Saint-Germain qui sont venus jouer à l’OM et vice versa ? » réagit Souleymane Diawara dans Rothen s'enflamme sur RMC.