Coup de théâtre à l'OM : Mason Greenwood fait une demande inattendue pour son avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à Marseille en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'attaquant anglais voulait se relancer après ses déboires mais deux ans plus tard, après une saison très difficile, la tendance est plutôt à un départ du club. Mais les dernières informations viennent contrecarrer cette version...

Très critiqué ces dernières semaines, Mason Greenwood est lié à de nombreuses rumeurs concernant son avenir. En effet, beaucoup l'imaginent quitter l'OM cet été après une saison très décevante puisque les Marseillais ne verront pas la Ligue des champions l'an prochain. Pourtant, l'attaquant de 24 ans ne semble pas vraiment prêt à faire ses valises tout de suite...

Greenwood va continuer à l'OM ? Comme le révèle Sun Sport, l'avenir de Mason Greenwood pourrait continuer de s'écrire à Marseille. En effet, l'attaquant anglais prévoirait de rester à l'OM la saison prochaine malgré toutes les rumeurs de transfert l'envoyant à l'Atlético de Madrid, au Borussia Dortmund ou encore à la Juventus de Turin. Auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, il est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de la cité phocéenne.