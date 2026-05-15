Coup de théâtre à l'OM : Mason Greenwood fait une demande inattendue pour son avenir !

Arrivé à Marseille en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'attaquant anglais voulait se relancer après ses déboires mais deux ans plus tard, après une saison très difficile, la tendance est plutôt à un départ du club. Mais les dernières informations viennent contrecarrer cette version...
Très critiqué ces dernières semaines, Mason Greenwood est lié à de nombreuses rumeurs concernant son avenir. En effet, beaucoup l'imaginent quitter l'OM cet été après une saison très décevante puisque les Marseillais ne verront pas la Ligue des champions l'an prochain. Pourtant, l'attaquant de 24 ans ne semble pas vraiment prêt à faire ses valises tout de suite...
Greenwood va continuer à l'OM ?
Comme le révèle Sun Sport, l'avenir de Mason Greenwood pourrait continuer de s'écrire à Marseille. En effet, l'attaquant anglais prévoirait de rester à l'OM la saison prochaine malgré toutes les rumeurs de transfert l'envoyant à l'Atlético de Madrid, au Borussia Dortmund ou encore à la Juventus de Turin. Auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, il est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de la cité phocéenne.
Greenwood a tranché pour son avenir
Le journaliste franco-marocain Hakim Zhouri partage quant à lui sur son compte X le fait que Mason Greenwood a confié aux dirigeants de l'OM son souhait de rester au club la saison prochaine. Contre toute attente, malgré les critiques et la tension qui s'est installée à Marseille ces derniers mois, l'Anglais aurait pour ambition de continuer cette aventure, lui qui a confié lors des Trophées UNFP « espérer pouvoir rester. » Reste à savoir si l'OM saura rebondir et retrouver le calme après une saison décevante où les objectifs n'ont pas été atteints. Il faudra repartir au combat dans une nouvelle saison avec beaucoup de changements au niveau des dirigeants.